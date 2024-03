"Przedsionek piekła"? Arcybiskup: Grzeszą ludzie, a nie diecezje

Na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, w mieszkaniu zajmowanym przez księdza rezydenta Krystiana K. znaleziono ciało młodego mężczyzny. Wirtualna Polska ustaliła nieoficjalnie, że zmarły był pracownikiem cmentarza parafialnego, miał mniej niż 30 lat.

Wcześniej w tym samym mieście duchowny zastrzelił z rewolweru diakona, a następnie popełnił samobójstwo. Opinią publiczną wstrząsnął także seksualny skandal dotyczący parafii w Dąbrowie Górniczej.

"Diecezje nie popełniają przestępstw"

– Jeżeli grzech jest jednocześnie przestępstwem (...), grzesznik musi dodatkowo ponieść karę. I to dotyczy każdego jednego człowieka, czy to biskup, czy ksiądz, czy osoba świecka. Czy w diecezji sosnowieckiej są grzesznicy? Tak, są. Jestem jednym z nich. Czy w diecezji sosnowieckiej są ludzie święci? Tak, są, tak jak w całym Kościele. I mówienie, że to jest diecezja, która jest "przedsionkiem piekła" i całkowicie zdegenerowaną moralnie i duchowo, a zwłaszcza duchowni, i że należałoby ją w związku z tym skasować i pozałatwiać sprawę, jest, mówiąc delikatnie, daleko idącym uproszczeniem – mówił w rozmowie z Radiem eM arcybiskup metropolita katowicki Adrian Galbas, będący administratorem apostolskim diecezji sosnowieckiej. I wyraził nadzieję, że diecezja "niebawem będzie miała biskupa na stałe".

– Diecezje nie grzeszą, diecezje nie popełniają przestępstw. Grzeszą ludzie, przestępstwa popełniają ludzie. Grzesznik musi się skonfrontować ze swoim grzechem, nawrócić, opamiętać się, naprawić popełnione zło – stwierdził hierarcha. – Jesteśmy gotowi do współpracy z organami procesowymi, jak również zostały podjęte wszelkie kroki wymagane w takiej sytuacji przez prawo kościelne. Będą one w odpowiedni sposób kontynuowane – poinformował arcybiskup Galbas, odnosząc się do sprawy śmierci mężczyzny w mieszkaniu w jednej z sosnowieckich parafii.

