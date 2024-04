Kard. Ryś o aborcji: Niech parlamentarzyści będą ludźmi sumienia

W Sejmie złożone zostały cztery projekty. Pierwszy z nich – autorstwa Lewicy – zakłada legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży. Taka propozycja znajduje się również w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten zezwala też w wyjątkowych przypadkach na aborcję w późniejszym terminie oraz zakłada zmuszenie placówek medycznych do wykonywania aborcji, jeśli podmiot jest związany umową z NFZ.

Projekt Trzeciej Drogi domaga się z kolei odwrócenia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., zakazującego aborcji eugenicznej, co oznaczałoby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego. Próbuje przy tym wprowadzić możliwość dokonania aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety w ciąży. Inny projekt Lewicy ma nowelizować Kodeks karny w postaci częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z aborcją: całkowitego wyłączenia przestępności zabicia dziecka do 12. tygodnia ciąży za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności aborcji za zgodą kobiety po 12. tygodniu ciąży w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka.

Aborcja w Sejmie. Kard. Ryś: Módlmy się za naszych parlamentarzystów

Kard. Grzegorz Ryś podczas czwartkowej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Rzymie odniósł się do dzisiejszej debaty w Sejmie. – Módlmy się za naszych parlamentarzystów, żeby byli ludźmi sumienia, poszanowania życia – powiedział. Metropolita łódzki zwrócił się także z prośbą o pomoc dla kobiet w ciąży. – Prośmy też za nas wszystkich, którzy upominamy się o ten szacunek dla życia, aby tym naszym upomnieniom i słowom, towarzyszyła też nasza troska i rzeczywista pomoc dla matek oczekujących potomstwa, dla rodzin, które się spodziewają dziecka – podkreślił. Kard. Ryś dodał, że każde życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, „także czynem".

Akcje pro-life

Posiedzeniu Sejmu towarzyszyć będzie również szereg wydarzeń. Przed Sejmem został ustawiony dzwon „Głos Nienarodzonych”, poświęcony przez papieża Franciszka. Od godz. 8 każdy przechodzień może uderzyć w dzwon, aby posłowie usłyszeli jego dźwięk.

O godz. 14.00 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli największych organizacji pro-life. Wezmą w niej udział: Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris, Mariusz Dzierżawski – prezes Fundacji Pro – Prawo do Życia, Katarzyna Gęsiak – analityk Ordo Iuris oraz Marcin Perłowski – Centrum Życia i Rodziny. Po konferencji zainaugurowana zostanie akcja „Dziecko ma swoje miejsce!”. Każdy przechodzień będzie mógł symbolicznie podnieść z ziemi figurkę dziecka nienarodzonego i umieścić ją w dziecięcym wózku.

O godz. 15 w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu zostanie odprawiona Msza Święta. Z kolei o godz. 16 przed kościołem zorganizowany zostanie wiec poparcia dla ochrony życia, a godzinę później wyruszy stamtąd marsz, który zakończy się przed Sejmem RP.

Czytaj też:

Przesłanka zdrowia psychicznego furtką do aborcji na życzenieCzytaj też:

Aborcja nie jest prawem człowieka. Memorandum Ordo Iuris dla europosłów