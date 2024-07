Papież ostrzega przed "chorobą", która dopadła demokrację

We wprowadzeniu do antologii swych tekstów na temat demokracji Franciszek podkreśla, że niezaprzeczalną wartością demokracji jest bycie razem, fakt, że wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom. Wyjaśnia też, że obecne sceptycyzm wynika z trudności, jakie ma dziś demokracja z radzeniem sobie ze złożonością współczesnych czasów.

„Problemy, z którymi się borykamy – pisze Papież – należą do wszystkich i dotyczą wszystkich. Demokracja to dyskutowanie o nich razem i świadomość, że tylko razem możemy znaleźć rozwiązanie tych problemów. Ponieważ w społeczności takiej jak ludzka, człowiek nie ratuje się sam”. I to właśnie, jak podkreśla Ojciec Święty, jest sercem demokracji: fakt, razem jest lepiej.

„Razem oznacza – pisze Papież – że jeden plus jeden to nie dwa, ale trzy, ponieważ uczestnictwo i współpraca tworzą to, co ekonomiści nazywają wartością dodaną, tj. pozytywne i niemal konkretne poczucie solidarności”.

Papież: Nie wolno być biernym

Franciszek zaznaczył, że to właśnie uczestnictwo jest istotą demokracji. W reżimie dyktatorskim nikt w niczym nie uczestniczy, wszyscy biernie się przyglądają – przypomniał Papież, dodając, że uczestnictwo jest też wymogiem demokracji. Nie wolno być biernym, trzeba spełnić swoją powinność, konfrontować się, wnosić swój udział, własne ideały, pytania. Mówiąc o kwestiach, które wymagają dziś takiego demokratycznego zaangażowania, wspomniał o wyzwaniu migracji, demograficznej zimie i pokoju.

Wydana przez watykańskie wydawnictwo LEV i dziennik „Il Piccolo” antologia papieskich tekstów nosi tytuł: „Al cuore della democrazia – W sercu demokracji”. Została opracowana z okazji 50. Tygodnia Społecznego Katolików we Włoszech, który odbywa się w Trieście i w którego zakończeniu Franciszek weźmie jutro udział.

