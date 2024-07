"Ważne, aby wiedzieć". Papież ostrzega chrześcijan

Papież poruszył kwestie materializmu w swoim wystąpieniu przed modlitwą Anioł Pański, której przewodniczy co tydzień w niedzielę. Na Plac Świętego Piotra przybył duży tłum, mimo że w południe świeciło silne słońce, a temperatura osiągnęła ponad 37°C.

– Ważne jest, aby wiedzieć, jak strzec trzeźwości, wiedzieć, jak być trzeźwym w używaniu rzeczy — dzielić się zasobami, umiejętnościami i darami, i robić to bez nadmiaru. Dlaczego? Aby być wolnym: nadmiar zniewala — powiedział papież w swoim przemówieniu.

Materializm zniewala

Papież rozważał niedzielny fragment Biblii, zaczerpnięty z 6. rozdziału Ewangelii Marka, skupiając się na poleceniu Jezusa danym Jego apostołom, aby "niczego nie brali na drogę”, gdy wysyłał ich, aby głosili Ewangelię.

– Zatrzymajmy się na chwilę przy tym obrazie. Uczniowie są posłani razem i mają zabrać ze sobą tylko to, co niezbędne – powiedział papież.

Papież Franciszek zaprosił obecnych do refleksji nad tym, "co dzieje się w naszych rodzinach lub wspólnotach, gdy zadowalamy się tym, co niezbędne, nawet niewielkimi środkami".

– Rzeczywiście, rodzina czy wspólnota, która żyje w ten sposób, tworzy wokół siebie środowisko bogate w miłość, w którym łatwiej jest otworzyć się na wiarę i na nowość Ewangelii, i z którego wychodzi się bardziej pogodnym– stwierdził.

– Jeśli natomiast każdy idzie swoją drogą, jeśli liczą się tylko rzeczy – których nigdy nie jest dość – jeśli nie słuchamy siebie nawzajem, jeśli przeważa indywidualizm i zazdrość... powietrze staje się ciężkie, życie trudne, a spotkania stają się bardziej okazją do niepokoju, smutku i zniechęcenia niż do radości – dodał Ojciec święty.

Na koniec papież zwrócił się także z prośbą do Matki Bożej z Góry Karmel, której wspomnienie przypada 16 lipca, aby "pocieszyła i wyjednała pokój dla wszystkich ludzi uciskanych przez okropności wojny”.

Czytaj też:

Skryta rewolucja w Watykanie. Rusza praca "10 Komisji"Czytaj też:

Papież Franciszek weźmie udział w "cudzie śniegu" w Bazylice Matki Bożej Większej