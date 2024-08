Niedziela wolna od hałasu? Burza w komentarzach po propozycji ks. Wachowiaka

"Ze względu na szacunek dla ludzi, ustawowo powinien być wprowadzony dzień wolny od hałasowania typu: koszenie trawy, rąbanie drzewa, etc. Niedziela – czy się wierzy, czy utraciło tę łaskę – to także dzień odpoczynku" – czytamy na portalu X. Ks. Daniel Wachowiak w swoim poście w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że każdy potrzebuje czasem "oddechu".

"Ludzie zwyczajnie potrzebują oddechu – także mieszkając w bloku. Wykonywanie ciężkich prac w niedzielę to egoizm polany prymitywizmem i brakiem kultury. To także utrata najmniejszych cząstek wyobraźni i elementów choć małego poświęcenia dla społeczeństwa, w którym się żyje" – zwrócił uwagę ks. Daniel Wachowiak.

Post kapłana nie pozostał bez odpowiedzi. Wielu komentatorom przeszkadzały... dzwony kościelne.

"Zgadzam się. Zacząłbym od dzwonów kościelnych."; "Ze względu na szacunek dla ludzi to księża nie powinni używać dzwonów o 6-7 rano. To co – już nagle hałasy przeszkadzają, ale tylko niektóre?"; "Przypomnę się w czwartek Bożego ciała gdy będziecie maszerować w procesji."; "No ja jestem za tym by w niedziele wprowadzić zakaz bicia w dzwony. To zupełnie zbędna tradycja ".

Komentarzy dot. dzwonów kościelnych było wiele, do jednego z nich odniósł się ks. Wachowiak: "Dzwony to element kodu kulturowego. Ich wyciszanie grozi cywilizacyjną samozagładą".

To nie pierwszy raz, kiedy dzwony kościelne okazują się przeszkodą. W parafii Bożego Ciała w dzielnicy Miechowice w Bytomiu w poniedziałek 15 lipca zatrzymano dzwony kościelne. To wynik decyzji administracyjnej na wniosek dwóch mieszkańców Bytomia, którzy złożyli skargę do miasta.

