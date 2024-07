Bytom. Kościelne dzwony zamilkły. "To decyzja administracyjna"

W parafii Bożego Ciała w dzielnicy Miechowice w Bytomiu w poniedziałek 15 lipca zatrzymano dzwony kościelne. To wynik decyzji administracyjnej na wniosek dwóch mieszkańców Bytomia, którzy złożyli skargę do miasta.

"Dzwony są za głośno"

O sytuacji poinformowano na stronie internetowej parafii. "Ze względu na wydaną w stosunku do parafii decyzję administracyjną od jutra tj. 15.07 nie możemy korzystać z kościelnych dzwonów" – czytamy w komunikacie.

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że jest to wynik skargi, jaką złożyło dwóch mieszkańców miasta, według których w parafii Bożego Ciała w Miechowicach w Bytomiu dzwony biją "za głośno".

"W ten sposób cztery miechowickie dzwony: Serce Jezusa, Święty Jan, Święta Maryja i Święty Michał przestały bić. Dzwony w tym kościele biją od 1917 roku. Parafia posiadała wtedy trzy dzwony, które w czasie II wojny światowej zostały skonfiskowane na cele wojenne. Następnie zamontowano na wieży cztery wspomniane dzwony, które biją w Miechowicach od 1957 roku" – czytamy na stronie bcmiechowice.pl.

"Dzwony przypominały o Bogu"

Sprawę z ożywieniem komentują internauci. Są tacy, których brak dzwonów bardzo ucieszył, ale nie brakuje również tych, którzy widzą w tym skandal i walkę z Kościołem. "To są dzwony w kościele i od zawsze dzwon dawał sygnał na uroczystości, mszę czy też jak się coś wydarzyło. Dzwony biją za ledwie chwilę a nie cały dzień. Przykre jest to jak bardzo ludzie chcą wyciszyć kościół" – to jeden z komentarzy na bytomskim forum internetowym.

"Brak dzwonów zwłaszcza z Aniołem Pańskim przyczyni się do dalszego upadku moralnego mieszkańców Miechowic. Już teraz obserwuję zalew grzechu. Te wszystkie tatuaże, rozpusta, bezwstyd, obmowy, oszczerstwa, obłuda i kłamstwa… Dzwony przypominały o Bogu. Tylko diabłu dzwony przeszkadzają, bo przecież nie normalnym ludziom, którzy żyją w zgodzie z Panem Bogiem. To jest straszne" – ocenił jeden z internautów.

