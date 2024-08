Protest w obronie lekcji religii. Przyjdź na Plac Zamkowy w Warszawie

Od lipca trwa zbiórka podpisów pod petycją broniącą obecności religii w szkołach. Katecheci wystosowali również list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym apelowali o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego nowych regulacji Ministerstwa Edukacji dot. ograniczania lekcji religii w szkołach. Działania resortu zostały podjęte bez porozumienia z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, choć do tego zobowiązuje prawo. Teraz Polacy wyjdą na ulice.

Protest w obronie lekcji religii

Protest zorganizowany przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich to kontynuacja działań w celu obrony lekcji religii w polskich szkołach. Manifestacja odbędzie się w środę 21 sierpnia na Placu Zamkowym w Warszawie.

– To jest protest połączony z happeningiem. Zapraszamy 21 sierpnia o godz. 13.00 na Plac Zamkowy w Warszawie. Chcemy państwu pokazać, co będzie działo się we wrześniu z lekcją religii. Zapraszamy tych, którym leży na sercu dobro dzieci – przekazał przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz.

W proteście wezmą udział m.in. katecheci. Regulacje wprowadzane przez ministerstwo uderzą także w ich pracę. Likwidacja godzin to nie wszystko. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała łączenie dzieci z różnych klas i poziomów, co w konsekwencji oznacza jeszcze większą redukcję lekcji religii. Co więcej, ocena z religii nie będzie brana pod uwagę do średniej końcowej ucznia.

"Katolicy nie mają żadnych praw"

– Jest to realna krzywda katechetów, którzy oczywiście są zawodowo zaangażowani w szkołę, wielu z nich jest wychowawcami, czasem się zdarzają dyrektorzy szkół. Nagle tracą godziny, bo ktoś ideologicznie uważa, że trzeba ten przedmiot – historycznie rzecz ujmując zawsze obecny w szkole – wypchnąć poza jego mury. W tym względzie protest społeczny – nie tylko katechetów, nie tylko księży – powinien być jak najbardziej szeroki – podkreślił prof. Mieczysław Ryba.



Działania resortu edukacji skomentowała też była małopolska kurator oświaty, Barbara Nowak. – Sztandar, który jest niesiony jako znak dla społeczeństwa polskiego: "Teraz katolicy już nie macie żadnych praw". Nie mają prawa ani rodzice uczniów, ani uczniowie, ani katecheci i nauczyciele – przekonywała kurator.

Petycję do minister edukacji Barbary Nowackiej wciąż można podpisać na stronie: https://religiazostajewszkole.pl.

