Prof. Włodzimierz Fijałkowski wyniesiony na ołtarze? Jest wniosek

Do kard. Grzegorza Rysia wpłynął wniosek Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia złożyła w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego obrońcy ludzkiego życia, ginekologa i położnika prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Już za kilka dni przypada 22. rocznica jego śmierci. Umarł w wieku 85 lat.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski rozpoczął studia medyczne kilka lat przed II wojną światową. Kontynuował je w tajnym nauczaniu, a po zakończeniu wojny na czas studiów przeniósł się do Edynburga. Jako lekarz brał udział w kampanii wrześniowej oddziałów administracyjnych Sztabu Głównego. Za działalność w Ruchu Oporu został aresztowany i więziony w Radomiu, Oświęcimiu-Brzezince i w innych obozach na terenie Wirtembergii.

Prof. Fijałkowski: Płynę pod prąd

Prof. Włodzimierz Fijałkowski jako ginekolog-położnik był twórcą Szkoły Rodzenia. Zajmował się naukowym wdrażaniem metod naturalnej regulacji poczęć, stworzył polską szkołę psychoprofilaktyki porodowej. W swoim dorobku miał 26 książek naukowych i popularnonaukowych oraz 150 prac. Od 1983 r. przygotowywał do porodu także ojców.

Prof. Fijałkowski nie zgadzał się na przerywanie ciąż. Ze względu na swoje poglądy nie mógł kontynuować pracy w Akademii Medycznej, a później także w przychodni. Mottem życiowym profesora były słowa: "Płynę pod prąd, bo tylko tak mogę budować cywilizację życia. Nigdy nie zboczę z trasy, nie zgubię celu – deklarował kilka lat temu – służba życiu jest moim powołaniem".

Od maja 1994 r. prof. Włodzimierz Fijałkowski był członkiem Papieskiej Akademii Życia "Pro Vita". 4 lata później, w 1998 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego – najwyższe odznaczenie watykańskie, jakie może otrzymać osoba świecka nie będąca głową państwa.

Wiele świadectw o prof. Fijałkowskim

Obecnie trwa procedura rozpatrywania ewentualności wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Do łódzkiej kurii metropolitalnej spływa wiele świadectw.

– Napływają świadectwa o Panu Profesorze, bo pokolenia, które znały Pana Profesora to przeważnie pokolenia senioralne: sześćdziesięcioletnie, siedemdziesięcioletnie. Te świadectwa są bardzo ważne. Zachęcam do tego, żeby, jeśli ktoś pamięta Pana Profesora ze spotkań, których miał setki w Polsce w ciągu wielu lat, również zastanowił się, czy nie powinien chwycić za pióro i napisać swojego wrażenia, swojego przekonania co do tego, o czym mówił Pan Profesor – zachęcał Antoni Szymański na antenie Radia Maryja.

– To w dużym stopniu jego zasługa, że szkół rodzenia w Polsce jest sporo, że to jest teraz doświadczenie wielu kobiet, wielu rodziców, że pierwsze porody z udziałem ojca miały miejsce właśnie w Łodzi, tam, gdzie pracował, i pod jego ręką – mówił gość "Aktualności dnia" w Radiu Maryja.

