Abp Galbas ordynariuszem wiernych Kościołów wschodnich nie mających własnego ordynariusza

W Polsce, oprócz katolików Kościoła rzymskokatolickiego, który w naszym kraju posiada rozbudowaną strukturę administracyjną (archidiecezje i diecezje), mieszkają także wierni należący do katolickich Kościołów wschodnich. Kościoły te wywodzą się z tradycji wschodnich, ale pozostają w jedności z papieżem.

Katolickie Kościoły wschodnie w Polsce

To m.in. grekokatolicy, maronici, koptowie czy ormiańscy katolicy. To coich wyróżnia, to przede wszystkim liturgia, ale też dyscyplina kanoniczna (podlegają odrębnemu Kodeksowi Kanonów Kościołów Wschodnich) oraz specyfika teologicznej terminologii. Co ważne, to nie należy mylić ich z Kościołem prawosławnym, ponieważ są oni w jedności z głową Kościoła jednocześnie zachowując swoją wschodnią tradycję liturgiczną i kanoniczną.

W Polsce to największego tego typu Kościoła należy Kościół greckokatolicki. Posiada on własną strukturę i administrację (diecezje i arcybiskup metropolita), a jego biskupi należą do Konferencji Episkopatu Polski.

Ordynariat dla wiernych katolickich obrządków wschodnich

Dla pozostałych wiernych katolickich Kościołów wschodnich (tych, które nie mają swojej struktury administracyjnej) utworzono Ordynariat dla wiernych katolickich obrządków wschodnich w Polsce. Powstał on w 1991 roku. Ordynariat ten jest w unii personalnej z rzymskokatolicką Archidiecezją Warszawską. To oznacza, że każdy arcybiskup metropolita warszawski pełni równocześnie funkcję ordynariusza wiernych katolickich obrządków wschodnich w Polsce.

W związku z tym teraz funkcję ordynariusza dla mieszkających w Polsce wiernych katolickich Kościołów wschodnich, które nie posiadają własnych struktur administracyjnych, obejmie abp Adrian Galbas.

Obecnie w ramach tego ordynariatu najliczniejszą wspólnotą jest Kościół ormiańskokatolicki.

