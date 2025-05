"Mamy nowego papieża!". W Krakowie zabrzmi najsłynniejszy polski dzwon

Biały dym unoszący się o godz. 18:10 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej oraz dźwięk sześciu dzwonów Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie ogłosiły w czwartek całemu światu wybór nowego papieża. Kardynałowie zgromadzeni na rozpoczętym 7 maja konklawe podjęli w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu.

Wkrótce na środkowym balkonie fasady Bazyliki Świętego Piotra pojawi się kardynał protodiakon Dominique Mamberti z Francji, który wygłosi tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!"), poda imię i nazwisko elekta oraz jego nowe imię jako papieża. Zaraz potem Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Na Placu Świętego Piotra jest już ponad 20 tys. wiernych z całego świata, powiewających flagami swoich krajów lub regionów, z których pochodzą. Kolejne dziesiątki tysięcy, które o wyborze papieża dowiedziały się z mediów, napływają z całego Rzymu, zapełniając prowadzącą do Watykanu ulicę Conciliazione.

W Krakowie zabrzmi Dzwon Zygmunt

W komunikacie zamieszczonym o godz. 18:30 na platformie X Archidiecezja Krakowska poinformowała, że dziś o godz. 20:00 w Krakowie zabrzmi słynny Dzwon Zygmunt. "Mamy nowego papieża! O 20:00 zabrzmi Dzwon Zygmunt" – przekazano.

twitter

Dzwon Zygmunt umieszczono na dzwonnicy katedry na Wawelu 9 lipca 1521 r. Było to wydarzenie wielkiej wagi dla całego państwa i królewskiego dworu. Dawne legendy mówiły, że dzwon został odlany z mołdawskich armat, które Polska zdobyła w bitwie pod Obertynem. Do starcia doszło jednak dopiero 10 lat po zawieszeniu dzwonu – w 1531 r. Inna hipoteza na temat "materiału", z którego powstał Zygmunt, to zdobyczne armaty spod Orszy, bitwy rozegranej w 1514 r. przeciwko Moskwie.

Dzwon powstał na zamówienie króla Zygmunta Starego w 1520 r. krakowskiej ludwisarni pochodzącego z Norymbergii, Hansa Behama. Został umieszczony w północnej części katedry na Wawelu w Krakowie, na Wieży Zygmuntowskiej, 9 lipca 1521 r. Zabrzmiał po raz pierwszy cztery dni później, 13 lipca. – Nie tylko Bogu Najwyższemu, ale także na chwałę domu Jagiellonów i Królestwa Polskiego miał dzwonić – miał powiedzieć król Zygmunt.

Dźwięk Dzwonu Zygmunt rozlega się w chwilach ważnych dla Polski i świata oraz z okazji różnych nadzwyczajnych wydarzeń. W ostatnich latach stało się to np. po śmierci papieża Jana Pawła II, po ogłoszeniu, że w Smoleńsku doszło do katastrofy, w wyniku której zginęło 96 osób, w tym polski prezydent Lech Kaczyński, po abdykacji papieża Benedykta XVI, po przybyciu papieża Franciszka do Krakowa, z okazji ingresu abp. Marka Jędraszewskiego do katedry wawelskiej czy (w 2021 r.) z okazji jubileuszu 500. "urodzin" Dzwonu Zygmunt.