Leon XIV chce umocnić dialog z judaizmem. W pułapce dwóch równoległych przymierzy

Jak przeczytałem, rabin, który będzie obecny podczas uroczystości inauguracji pontyfikatu (odbywa się dziś – 18 maja) przyjął „z zadowoleniem i wdzięcznością słowa skierowane do niego przez nowego papieża”. Z kolei agencja Reuters poinformowała, że Leon XIV wysłał list do rabina Noama Maransa, dyrektora ds. międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC). „Ufając pomocy Wszechmogącego, przyrzekam kontynuować i umacniać dialog i współpracę Kościoła z narodem żydowskim w duchu deklaracji Nostra Aetate Soboru Watykańskiego II”. Większość mediów uznała, że w ten sposób papież Leon chce pokazać, że gotów jest do jeszcze głębszego i dalej idącego dialogu z judaizmem niż ten, który prowadzili jego poprzednicy.

Na jakim etapie jest ten dotychczasowy? Wydaje się, że najlepiej opisują go słowa kardynała Timothy Dolana, swoja drogą, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, jednego z głównych architektów wyboru na papieża kardynała Roberta Prevosta. Otóż w marcu tego roku, a więc raptem dwa miesiące temu, kardynał Dolan napisał, że „nasz Zbawiciel był wiernym Żydem zabitym przez rzymskich okupantów Judei. Umarł on za grzechy całej ludzkości. Zgodnie z naszą wiarą Jezus przyniósł Nowe Przymierze, które istnieje obok Starego Przymierza między Bogiem a narodem żydowskim. Jak często mówił święty papież Jan Paweł II »Przymierze Boga z Żydami jest nierozerwalne”. Nie ma wątpliwości, że według kardynała Dolana Kościół za sprawą papieża Jana Pawła II wierzy w dwa osobne, istniejące obok siebie przymierza. Nowe Przymierze nie zastąpiło Starego, tak jak na przykład nowy kontynent (Ameryka) nie zastąpił starego (Europy). Istnieją obok siebie równolegle, jedno dla Żydów, drugie dla nie-Żydów. Czy podobne przekonanie, charakteryzujące również stanowisko Franciszka (Evangelii Gaudium 247) podziela papież Leon? Jedno jest pewne: jest to postawa całkiem nowa i, co starałem się wiele razy wykazać, wewnętrznie sprzeczna, więc niedorzeczna. Wszystkim tym, którzy by chcieli poznać tradycyjną, klasyczną naukę Kościoła polecam zwięzłą, ale zawierającą wszystko co najważniejsze, książkę „Ukrzyżowany zgorszeniem dla Żydów” (wydawnictwo Te Deum, 2025), do której napisałem posłowie. Na książkę składają się trzy eseje na temat stosunków pomiędzy Kościołem katolickim a Synagogą.