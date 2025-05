Zaprzysiężenie nowych członków Gwardii Szwajcarskiej. Watykan podał datę

Po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia zaprzysiężenie, które zwykle ma miejsce 6 maja, zostało przełożone początkowo na czas nieokreślony.

"W tych dniach żałoby i refleksji, po śmierci naszego ukochanego Ojca Świętego, papieża Franciszka, Papieska Gwardia Szwajcarska jest w pełni skupiona na swojej misji i jednoczy się w modlitwie o jego wieczny odpoczynek" – stwierdzono wówczas.

W związku z ceremoniami pogrzebowymi Franciszka, gwardia miała wiele dodatkowych zadań, w tym przy trumnie zmarłego papieża i przy jego pogrzebie.

Po wyborze papieża Leona XIV więcej zadań w Roku Świętym

Gwardziści szwajcarscy byli i są szczególnie zajęci podczas wyboru oraz inauguracji pontyfikatu nowego papieża Leona XIV. Ponadto trwający Rok Święty wiąże się z dodatkowymi wydarzeniami z udziałem licznych gości.

Zaprzysiężenie nowych gwardzistów odbywa się w Watykanie zazwyczaj 6 maja. Data nawiązuje do tzw. sacco di Roma, czyli splądrowania Rzymu przez wojska cesarza Karola V, kiedy to w obronie papieża Klemensa VII (1523-34) zginęło 147 spośród 189 żołnierzy szwajcarskich. 42 gwardzistów szwajcarskich zdołało wtedy przeprowadzić papieża w bezpieczne miejsce do Zamku św. Anioła.

Gwardia Szwajcarska. To oni strzegą wejścia do Watykanu

Gwardia Szwajcarska służy papieżom od 1506 r. Jej członkowie odpowiadają za osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia do Watykanu. Dom św. Marty, w którym mieszkał Franciszek, strzeżony był częściowo przez gwardzistów, a częściowo przez żandarmerię watykańską.

Gwardia liczy 135 członków. Mogą do niej kandydować wyłącznie katolicy szwajcarscy w wieku 19-30 lat, którzy w swoim kraju muszą najpierw odbyć służbę wojskową. W Watykanie służą co najmniej 25 miesięcy.

