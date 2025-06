Peleton Giro d'Italia w Watykanie. Papież Leon XIV pozdrowił kolarzy

Peleton po wjeździe na terytorium najmniejszego państwa na świecie został pozdrowiony przez papieża Leona XIV. Przed ostatnim etapem kolarze przejechali około 3-kilometrową trasą przez Watykan.

Papież do kolarzy: Dbajcie o ciało i o ducha

– Dzień dobry wszystkim! Witajcie w Watykanie! To dla mnie przyjemność móc was powitać na tym ostatnim etapie Giro d’Italia. Mam nadzieję, że dla was wszystkich będzie to naprawdę piękny dzień – powiedział papież.

Przypomniał też o roli sportu w kształtowaniu młodzieży. – Wiedzcie, że jesteście wzorem dla młodych ludzi na całym świecie. Giro d’Italia jest naprawdę kochane – i to nie tylko we Włoszech. Kolarstwo jest bardzo ważne, podobnie jak sport w ogóle" – podkreślił Ojciec Święty.

– Dziękuję wam za wszystko, co robicie, jesteście prawdziwymi wzorami do naśladowania. I mam nadzieję, że tak jak nauczyliście się dbać o ciało, tak również wasz duch będzie zawsze błogosławiony i że zawsze będziecie troszczyć się o całego człowieka: ciało, umysł, serce i ducha. Niech Bóg wam błogosławi. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich! – zakończył papież.

Nowy lider Giro d'Italia po kluczowym etapie. Simon Yates w różowej koszulce

Po 20. etapie Giro d’Italia liderem klasyfikacji generalnej jest Simon Yates z zespołu Visma-Lease a Bike. Brytyjczyk objął prowadzenie po imponującym ataku na podjeździe Colle delle Finestre, gdzie zyskał niemal cztery minuty przewagi nad dotychczasowym liderem, Meksykaninem Isaaciem Del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Dla Yatesa to triumfalny powrót po dramatycznej porażce w 2018 r. na tym samym podjeździe, co czyni jego zwycięstwo jeszcze bardziej znaczącym.

Trzeci w klasyfikacji generalnej jest Ekwadorczyk Richard Carapaz z EF Education-EasyPost, tracąc 4 minuty i 43 sekundy do lidera. Jedyny polak w tym wyścigu, Rafał Majka (UAE Team Emirates-XRG), zajmuje 13. miejsce w generalce.

Niedzielny, finałowy etap z metą w Rzymie kończy zmagania kolarzy, którzy przez trzy tygodnie (21 etapów) mają do przejechania ponad 3400 kilometrów.