Kardynał apeluje do katolików ws. symboli. W tle LGBTQ+

Hierarcha przypomniał, że czerwiec to czas refleksji nad "kochającym, płonącym, ofiarnym i życiodajnym sercem naszego Pana", zarazem jednak zwrócił też uwagę, że jest to także "Miesiąc Dumy", w którym społeczności LGBTQ+ organizują parady i imprezy.

Kard. Leo nawiązał do "Miesiąca Dumy"

"W tym roku uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wypada 27 czerwca, chociaż cały ten miesiąc jest poświęcony temu bardzo cenionemu nabożeństwu w Kościele" – stwierdził kardynał w oświadczeniu przytoczonym 2 czerwca przez amerykańską agencję katolicką CNA. Zaznaczył przy tym, iż symbole "pomagają pogłębiać naszą wiarę i kształtować nasze życie modlitewne i w wyborach, których dokonujemy. Są jak mosty łączące ze sobą świat materialny i duchowy oraz objawiają nam prawdy Ewangelii".

Ale czerwiec jest również uznawany w wielu miastach w Ameryce Północnej za "Miesiąc Dumy", gdy środowiska LGBTQ+ urządzają różne wydarzenia, mające zjednoczyć i pokazać ich na zewnątrz. W tym kontekście purpurat wezwał wiernych swej archidiecezji Toronto do posługiwania się takimi symbolami, które "są zgodne z naszą wiarą katolicką a nie są zapożyczone z forów ideologicznych, promowane przez grupy lobbystyczne i popierane przez ruchy polityczne". Zaapelował o "poszanowanie naszych tradycji i o nienarażanie na szwank integralności wiary przez używanie symboli, sprzecznych z objawieniem Bożym".

"Błędne i niestosowne symbole"

Kardynał pochwalił wykorzystywanie "naszych własnych symboli do opowiedzenia naszej własnej historii bez uciekania się do modnych, błędnych i niestosownych symboli, które nie reprezentują nas, katolików, ale raczej przyczyniają się do zamieszania, zniekształceń i niejasności co do tego, czego naprawdę naucza wiara katolicka na temat osoby ludzkiej, natury ludzkiej i naturalnego prawa moralnego".

Hierarcha wskazał, iż "Najświętsze Serce Jezusa, które przedstawia fizyczne serce Chrystusa, przebite i otoczone cierniami, przywołujące na myśl Jego cierpienie i przeniknięte niegasnącym płomieniem Jego miłości, jest ostatecznie jedynym symbolem, którego naprawdę potrzebujemy". Zachęcił diecezjan, aby znajdowali czas "na odnowienie swojego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa".

