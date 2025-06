Biskupi Japonii pilnie domagają się całkowitej likwidacji broni atomowej

Przypominając o cierpieniu spowodowanym bombardowaniami atomowymi ich kraju, Konferencja Biskupów Japonii – jedynego na świecie kraju, na który zrzucono bomby atomowe – potwierdziła swoje "mocne zaangażowanie na rzecz zniesienia broni jądrowej". Przedstawiciele japońskiego Kościoła przyznali, że "trudną historię i ból ocalałych, obywateli Hiroszimy i Nagasaki, noszą głęboko w swoich sercach".

Oświadczenie wydano z okazji zbliżającej się 80. rocznicy bombardowań atomowych na Hiroszimę (6 sierpnia 1945 r.) i Nagasaki (9 sierpnia 1945 r.). Eksplozje pochłonęły szacunkowo 140 tys. i 74 tys. ofiar śmiertelnych. Według Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN), skutki bombardowań dotykały nadal ocalałych przez dziesięciolecia, nawet przez pokolenia. Na przykład wśród osób, które przeżyły eksplozje, w okresie od pięciu do sześciu lat po wybuchu wyraźnie wzrosła częstość występowania białaczki.

"Ta tragedia nigdy nie może się powtórzyć"

"Wiele osób nadal cierpi z powodu skutków ataków bombowych. Ta tragedia nigdy nie może się powtórzyć" – ostrzegli biskupi Japonii. Podkreślili również, że istnienie broni jądrowej stanowi poważne zagrożenie dla wszelkiego życia i niszczy godność człowieka oraz świat stworzony przez Boga. Szkody środowiskowe spowodowane skażeniem jądrowym i zniszczeniem ekosystemów są ogromne i mają globalne reperkusje.

Biskupi przypomnieli także o ofiarach testów nuklearnych i wydobywania uranu na całym świecie, wzywając do zwrócenia większej uwagi na osoby dotknięte "przemocą nuklearną". Biskupi potępili rozwój, posiadanie i używanie broni jądrowej jako etycznie nie do przyjęcia. Argumentowali, że koncepcja odstraszania nuklearnego doprowadza świat na skraj wojny nuklearnej. Konieczne jest natomiast całkowite zniesienie broni jądrowej, "aby osiągnąć pokój poprzez dialog i chronić życie oraz godność wszystkich ludzi".

W czteropunktowym planie japońscy przedstawiciele Kościoła zobowiązali się do kontynuowania edukacji świata na temat nieludzkiego charakteru broni atomowej, wspierania ruchów rozbrojeniowych, żądania ratyfikacji przez Japonię traktatu o zakazie broni jądrowej oraz przekazywania edukacji pokojowej następnemu pokoleniu.

Obawy o wzrost wojen i militaryzmu na świecie biskupi wyrazili też w innym oświadczeniu z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ostrzegali, że pod pozorem "interwencji humanitarnej" lub "samoobrony" przemoc nie może stać się normą.

Ze szczególnym zaniepokojeniem biskupi zareagowali na "odwrócenie się" Japonii od jej dotychczas pacyfistycznego kursu. Wskazali na rosnące wydatki wojskowe, budowę nowych baz rakietowych na Okinawie i próby reinterpretacji artykułu 9 japońskiej konstytucji z 1947 r., który zobowiązuje Japonię do całkowitego wyrzeczenia się wojny i siły militarnej. Podobieństwa do lat przedwojennych widzą w szczególności osoby starsze na Okinawie, co – ich zdaniem – żywi obawy o przyszły rozwój sytuacji.

Członkowie episkopatu Japonii samokrytycznie przyznali też, że podczas II wojny światowej Kościół w ich kraju nie działał dostatecznie silnie jako proroczy głos przeciwko przemocy. Biskupi tamtych czasów współtworzyli "sprawiedliwe wojny", aby usprawiedliwić agresję militarną.

