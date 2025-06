Światowa Rada Kościołów wzywa do zakończenia przemocy i bezprawia w Ziemi Świętej

Skrytykowano, że dochodzi do rażących naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka i podstawowych zasad moralnych. „Uznajemy wyraźne rozróżnienie między narodem żydowskim, naszymi braćmi i siostrami w wierze, a działaniami rządu Izraela i potwierdzamy, że ŚRK stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom rasizmu, w tym antysemityzmowi, rasizmowi wobec Arabów oraz islamofobii” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez organ zarządzający ŚRK.

Apel Światowej Rady Kościołów

Jednak „nieznośne cierpienie zadawane mieszkańcom Gazy oraz eskalacja przemocy i ucisku na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz w Jerozolimie zmuszają światową wspólnotę Kościołów, aby jasno, stanowczo i zdecydowanie wypowiedzieć się na rzecz zasad sprawiedliwości zgodnie z prawem międzynarodowym i etyką”.

ŚRK potwierdziła swoje wieloletnie zaangażowanie w dialog i współpracę międzyreligijną oraz w prawo międzynarodowe jako ramy dla pokoju, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Oświadczenie wzywa do nazwania po imieniu rzeczywistości apartheidu. „Uznajemy i potępiamy system apartheidu narzucony przez Izrael narodowi palestyńskiemu, naruszający prawo międzynarodowe i sumienie moralne” – czytamy w oświadczeniu.

ŚRK wzywa do nałożenia sankcji i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. „Wzywamy państwa, Kościoły i instytucje międzynarodowe do wyciągnięcia konsekwencji za naruszenia prawa międzynarodowego, w tym ukierunkowanych sankcji, wycofania inwestycji i nałożenie embarga na broń” – stwierdzono. „Należy w pełni poprzeć Międzynarodowy Trybunał Karny i mechanizmy ONZ badające możliwe zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości” – czytamy w oświadczeniu.

Dokument ŚRK potwierdza również prawa i wolność Palestyńczyków do sprawiedliwości, powrotu oraz samostanowienia. „Domagamy się zakończenia okupacji i zniesienia nielegalnej blokady Strefy Gazy” – zaapelowano. ŚRK wzywa również do wsparcia odporności i świadectwa palestyńskich Kościołów i społeczności chrześcijańskich w obronie ich prawa „do pozostania na swojej ziemi i swobodnego praktykowania swojej wiary”.

Obrady ŚRK

Oświadczenie kończy się wyrazami uznania dla rządu Republiki Południowej Afryki za jego przywództwo w orędowaniu za sprawiedliwością i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) zgodnie z prawem międzynarodowym. Wzywa wszystkie państwa do przestrzegania orzeczeń MTS. „Kościoły na całym świecie są powołane do dawania świadectwa, wypowiadania się i działania” – podkreśla ŚRK na zakończenie oświadczenia.

Naczelny Komitet ŚRK obradował w dniach od 18 do 24 czerwca w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Oświadczenie opublikowano na stronie internetowej ŚRK. W skład Naczelnego Komitetu ŚRK wchodzi 158 członków, regionalnych przewodniczących ŚRK oraz 100 doradców z szerszego ruchu ekumenicznego. Zadania Naczelnego Komitetu obejmują wdrażanie mandatów Zgromadzenia Ogólnego, podejmowanie decyzji politycznych i zajmowanie się kwestiami, które wpływają na życie i świadectwo Kościołów, informuje ŚRK na swojej stronie: www.oikoumene.org.

Mająca swoją siedzibę w Genewie Światowa Rada Kościołów reprezentuje ponad pół miliarda chrześcijan z 350 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich z tradycji protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i innych. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od 1965 roku blisko z nią współpracuje.