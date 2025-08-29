Duchowny ostrzega przed katastrofą ekologiczną. Przerażająca wizja

Słowa zostały skierowane z okazji Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia (1 września) oraz nowego prawosławnego roku liturgicznego.

Patriarcha podkreśla nierozerwalność szacunku wobec stworzenia i człowieka. W tym kontekście problemy ekologiczne i społeczne mają wspólne korzenie: oddzielenie od Boga prowadzi do zaborczej i wyzyskującej postawy i sposobu zachowania wobec stworzenia i bliźnich, "podczas gdy życie w Chrystusie i według Chrystusa jest źródłem świadomości ekologicznej i działań filantropijnych" – stwierdził Bartłomiej, który swoim zaangażowaniem ekologicznym zdobył uznanie na świecie, co przyniosło mu określenie "zielonego patriarchy".

Wezwanie do "życia w sposób przyjazny dla środowiska"

Szacunek wobec wartości duchowych wyostrza poczucie tego, co dobre, a co nakazane. Natomiast obojętność na transcendencję (i wynikający z niej "antropomonizm") prowadzą ludzkość do uwięzienia w sferze ziemskiej, a jej wolność ogranicza się do pragmatycznych decyzji, "zawsze powiązanych z powierzchownymi perspektywami i utożsamianiem dobra z tym, co okazjonalnie pożyteczne".

Aktualna dysputa na temat "nawrócenia ekologicznego" wzywa nie tylko do pokuty za wyrządzone szkody ekologiczne i do radykalnej zmiany mentalności i zachowań wobec stworzenia, ale także wskazuje na potrzebę przezwyciężenia błędnego stanowiska, które – jak podkreśla patriarcha – jako jedyną drogę rozwoju głosi "autonomiczną naturę gospodarki", destrukcyjną dla środowiska naturalnego.

Sprzeciwia się również "naiwnej wierze" w zdolność natury do zrównoważonej regeneracji pomimo presji antropogenicznej, takiej jak nasilające się zmiany klimatu i ich destrukcyjny wpływ na planetę. Do tego dochodzą dziś "głośne okrzyki wojny, bombardowania, rakiety i eksplozje, które zagłuszają głosy niewinnych ofiar bezlitosnej przemocy i jęki stworzenia".

W swoim liście "zielony patriarcha" wzywa wszystkich wierzących do "życia w sposób przyjazny dla środowiska i braterski, do modlitwy za stworzenie i pokój, do dbałości o ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój oraz do pracy na rzecz budowania kultury solidarności". I przekonuje: "Wdrażanie ekologicznych konsekwencji naszej wiary w praktyce stanowi kluczowy wymiar naszej prawosławnej tożsamości".

Oprócz zaangażowania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i solidarności, Patriarchat Konstantynopola będzie nadal odgrywał ważną rolę w ochronie przyrody, zapowiedział Bartłomiej. Tłumaczył, że Patriarchat Ekumeniczny będzie podkreślał problem ekologiczny jako centralny temat dialogu międzychrześcijańskiego i międzyreligijnego oraz promował znaczenie chrześcijańskich zasad i tradycji proekologicznych w instytucjach międzynarodowych, organizacjach ekologicznych, fundacjach naukowych i społeczeństwie obywatelskim. "Jestem przekonany, że współpraca w dziedzinie ekologii wzmacnia wspólne poczucie odpowiedzialności za drogę ku przyszłości i tworzy nowe pozytywne perspektywy" – twierdzi Bartłomiej.

Ekumeniczna inicjatywa "zielonego patriarchy "

W 1989 roku, ówczesny ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Dimitrios zaprosił "cały świat prawosławny i chrześcijański", aby 1 września "modlić się do Stwórcy świata: modlitwami dziękczynnymi za wielki dar stworzenia i modlitwami błagalnymi o jego ochronę i zbawienie". Inicjatywa ta została powitana i przyjęta z zadowoleniem przez cały Kościół prawosławny w 1992 roku, a w jego ślady poszły lokalne Kościoły katolickie i ewangelickie.

W 2007 roku Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sybinie (Rumunia) rozszerzyło tę inicjatywę i zaleciło, aby "okres między 1 września a 4 października poświęcić modlitwie o ochronę stworzenia i promowanie zrównoważonego stylu życia w celu powstrzymania zmian klimatycznych". Od 2015 roku ekumenicznie obchodzony Dzień Stworzenia, przypadający 1 września, jest oficjalnie wpisany do kalendarza katolickiego jako Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Dzień ten rozpoczyna okres ekumeniczny zwany Czasem dla Stworzenia, który trwa do 4 października, liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii.

Za szczególnych orędowników w Kościele na rzecz większej odpowiedzialności za stworzenie są uważani: papież Franciszek i patriarcha Bartłomiej, następca Dimitriosa na stolicy patriarszej w Konstantynopolu. Nieprzypadkowo Franciszek w swojej encyklice Laudato si wskazał "zielonego patriarchę" jako wzór do naśladowania.

