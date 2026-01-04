Przeżycia, rzecz bezcenna

Polegają one głównie na tym, żeby w niskonakładowym magazynie naukowym zadekretować uroczyście coś, co wszyscy od dawna wiedzieli, np. że jak się dużo je, to się tyje.

Tym razem nie chodzi o odkrycie uczonych z Berkeley, tylko dziennikarzy z wysokonakładowego tygodnika „The Economist”. Ekscytują się oni nowym zjawiskiem: bogaci jeszcze niedawno kupowali luksusowe dobra materialne – odrzutowce, drogie zegarki, drogie wina, a teraz te dobra im zbrzydły. W końcu sklepy Prady i Vuittona są na każdym rogu. Mieć coś drogiego to banał. Nawet porządny, sporych rozmiarów diament można sobie kupić u Cartiera. Tylko po co?