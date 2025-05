Patriarcha Bartłomiej I chce wzmocnić ekumeniczny dialog z Leonem XIV

Według patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I honorowego zwierzchnika prawosławnych chrześcijan na całym świecie, wybór imienia papieża Leona XIV jest pozytywny. Bartłomiej I powiedział podczas czwartkowego wydarzenia w Muzeum Ateńskim, że jego poprzednik Leon XIII (1878-1903) uhonorował nauki społeczne i pracę społeczną. Patriarcha wyraził nadzieję, że wraz z nowym papieżem będzie mógł kontynuować dzieło zbliżenia Kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego.

W 2013 r. Bartłomiej I – jako pierwszy patriarcha Konstantynopola od prawie 1000 lat – wziął udział w inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka. 85-letni patriarcha uczestniczył również w jego pogrzebie pod koniec kwietnia.

Bartłomiej I chciałby świętować 1700. rocznicę ekumenicznego Soboru Nicejskiego z Franciszkiem za dwa tygodnie w historycznym miejscu w Turcji. Pod koniec kwietnia wyraził nadzieję, że następca Franciszka będzie mógł udać się do Nicei. Chciałby przekazać wraz z nowym papieżem przesłanie "jedności, miłości, braterstwa i wspólnej drogi ku przyszłości Kościołów, ku przyszłości chrześcijaństwa". W emocjonalnym przesłaniu po śmierci Franciszka opisał go jako "cennego brata w Chrystusie" i "prawdziwego przyjaciela prawosławia".

Kardynał Robert Prevost – papież Leon XIV

Rozpoczęte 7 maja konklawe kardynałów podjęło w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu. 8 maja około godz. 19:15 na środkowym balkonie fasady Bazyliki św. Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti wygłosił tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!").

Nowym papieżem został 70-letni kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. – Niech pokój będzie z wami! – te słowa wypowiedział jako pierwsze nowy papież Leon XIV do 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. – Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – powiedział. Ojciec Święty odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo" w intencji pokoju na świecie.

