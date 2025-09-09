Pierwszy święty wśród millenialsów. Powstanie parafia pw. św. Karola Acutisa

W niedzielę (7 września) w Watykanie papież Leon XIV przewodniczył pierwszej w swoim pontyfikacie uroczystości kanonizacyjnej. Do godności świętych wyniósł dwóch Włochów: Piotra Jerzego (Piera Giorgia) Frassatiego i Karola (Carla) Acutisa.

– W Panamie postrzegamy Karola jak bliskiego brata i uprzywilejowanego orędownika naszych nastolatków i młodych – powiedział arcybiskup Ulloa, cytowany przez portal ACI Prensa. Hierarcha podkreślił, że przykład młodego świętego "pokazuje, iż świętość jest przywilejem wszystkich, powołaniem powszechnym, dla każdego, kto żyje autentyczną wiarą". Podkreślił też, że utworzenie parafii pod wezwaniem właśnie tego świętego ma być zaproszeniem do tego, by Kościół w szczególny sposób zbliżał się do młodzieży i rodzin. Parafia pw. św. Karola Acutisa powstanie w dzielnicy Nuevo Tocumen.

Abp Ulloa, który był gospodarzem i głównym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, które w 2019 r. odbyły się w Panamie, zauważył też, że św. Karol Acutis uczy, iż "świętość jest możliwa w codziennym życiu: w dżinsach i trampkach, z telefonem w kieszeni i komputerem w rękach, ale zawsze z sercem w Chrystusie". Powołanie parafii pod wezwaniem Acutisa to kolejny znak dla młodych ludzi, dla których kilka lat temu spotkanie z Ojcem Świętym i rówieśnikami z całego świata było ważnym doświadczeniem, zachęcającym do stawiania sobie pytań o wiarę i odkrywania miejsca we wspólnocie Kościoła.

Kanonizacja "Bożego influencera"

Św. Karol Acutis, często określany mianem "Bożego influencera", zasłynął z tworzenia stron internetowych poświęconych cudom eucharystycznym oraz świętym Kościoła. Urodził się w 1991 r. w Anglii. Był niezwykle uzdolnionym nastolatkiem, który pasjonował się programowaniem komputerowym i wykorzystywał swoje umiejętności do szerzenia wiary katolickiej. Jego życie zostało przedwcześnie przerwane przez białaczkę, na którą zmarł w wieku 15 lat w 2006 r. W 2020 r. został beatyfikowany, a teraz stał się pierwszym świętym z pokolenia millenialsów.

Acutis miał również swoje osobiste związki z Polską – jego babcia Maria była wnuczką polskiego ziemianina i to właśnie ona nauczyła go pierwszych modlitw w języku polskim. Matka świętego wspominała natomiast w jednym z wywiadów, że jej syn już od najmłodszych lat wykazywał się niezwykłą wrażliwością na potrzeby innych: z radością dzielił się tym, co posiadał, a swoje zabawki chętnie oddawał dzieciom, którym się one spodobały.

W 2022 r. za jego wstawiennictwem dokonał się cud, który otworzył drogę do kanonizacji – uzdrowienie młodej kobiety z Kostaryki, która w wyniku wypadku rowerowego doznała poważnego uszkodzenia mózgu.

