Męczennicy i świadkowie wiary XXI wieku. Podano dane

Konferencja została poświęcona upamiętnieniu męczenników i świadków wiary XXI wieku, zorganizowanej przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych, we współpracy z przedstawicielami innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę, 14 września o godz. 17.00 w Bazylice św. Pawła za Murami.

Męczennicy za wiarę

Riccardi wyjaśnił, że komisja "nie jest tymczasową komisją ad hoc, ale zamierza kontynuować swoją pracę, której sednem jest pamięć, aby nie zapomniano imion tych, którzy oddali życie za wiarę”. Oprócz zgłoszeń nuncjatur, konferencji episkopatów, diecezji, zgromadzeń i ruchów kościelnych oraz instytutów zakonnych, komisja ocenia również "opublikowane i dokładnie zweryfikowane informacje prasowe”. Lista obejmuje "w większości katolików, którzy często oddali życie wraz z innymi braćmi chrześcijanami, co jest znakiem, że w męczeństwie jesteśmy już zjednoczeni” – powiedział Riccardi.

Jeśli chodzi o pochodzenie geograficzne to 304 męczenników pochodzi z Ameryk, a 42 z Europy, ale aż 110 Europejczyków zginęło podczas misji poza kontynentem. Na Bliskim Wschodzie, w tym w Maghrebie, zginęło 277 osób, co jest wynikiem dziesięcioleci prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Iraku. Wśród nich, jak podkreślił Riccardi, jest bardzo duża liczba zgłoszeń dotyczących męczenników niebędących katolikami, zarówno protestantów, jak i chrześcijan Kościołów wschodnich.

357 ofiar prześladowań za wiarę odnotowano w Azji i Oceanii, gdzie uwzględniono największą liczbę zgonów wśród modlących się chrześcijan, jak w przypadku zamachu w Kolombo na Sri Lance w Wielkanoc 2019 roku. Afryka jest kontynentem, na którym ginie najwięcej chrześcijan: 653, w większości ofiar ataków dżihadystów.

Czytaj też:

Katolickie rodziny musiały opuścić domy. Wstrząsające doniesienia z IrlandiiCzytaj też:

Sierra Leone: Zamordowano kapłana, który piętnował korupcję i przestępczość