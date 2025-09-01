W Sierra Leone zamordowano kapłana, który piętnował korupcję i przestępczość. Ks. Augustine Dauda Amadu, proboszcz parafii w mieście Kenema, został zabity w swoim mieszkaniu w nocy z 29 na 30 sierpnia. Pierwsze świadectwa mówią o tym, że napadli go uzbrojeni mężczyźni.

Policja prowadzi śledztwo pod kątem napadu rabunkowego z bronią w ręku, choć brutalność agresji wobec kapłana wzbudza wiele pytań. Ks. Amadu znany był ze swej łagodności, dostępności i odwagi. Aktywnie działał wśród młodzieży i ubogich rodzin. Jego kazania przeciwko korupcji i przestępczości zjednały mu głęboki szacunek, ale również, według niektórych parafian, przysporzyły mu wrogów w niektórych kręgach.

Do zabójstwa doszło w klimacie rosnącego braku bezpieczeństwa. Sierra Leone doświadcza wzrostu liczby napadów z bronią w ręku. W regionie Kenemy odnotowano kilka brutalnych napaści, wzmagając atmosferę strachu. Mieszkańcy domagają się zdecydowanej odpowiedzi ze strony władz, aby zahamować tę spiralę przestępczości.

Choć będący tylko siedmioprocentową mniejszością w większości muzułmańskim społeczeństwie Sierra Leone, Kościół katolicki odgrywa ważną rolę w sferze edukacji, służby zdrowia i pracy na rzecz pojednania narodowego.

Prześladowania w Afryce

Jak niedawno informowaliśmy, ponad 30 osób zginęło w nocy z soboty 26 na niedzielę 27 lipca w wyniku ataku na kościół katolicki we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Przyznali się do niego rebelianci z tzw. Sojuszniczych Sił Demokratycznych (ADF), powiązanych z Państwem Islamskim. To tylko jeden z wielu przejawów prześladowań chrześcijan.

Ponad 380 milionów chrześcijan na świecie doświadcza poważnych prześladowań z powodu swojej wiary – wynika z najnowszego raportu organizacji Open Doors „World Watch List 2025”. Oznacza to, że co siódmy wierzący narażony jest na dyskryminację, represje bądź przemoc.

