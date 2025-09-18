Prymas Polski: Wiedza bez miłości prowadzi do egoizmu

– Mądrość bez miłości może prowadzić do egoizmu, a miłość bez mądrości może być złudzeniem i prowadzić do iluzji, dlatego dobrze wykorzystajcie czas w szkole, niech ten rozpoczęty nowy rok szkolny pomoże wam zdobywać mądrość i kształtować odpowiedź miłości – mówił abp Wojciech Polak do uczniów Katolickiej Szkoły Internetowej w Inowrocławiu.

Metropolita gnieźnieński spotkał się ze szkolną społecznością inowrocławskiego „Katolika” w środę 17 września, podczas Mszy św. inaugurującej rok szkolny 2025/2026. Podobnie jak w latach ubiegłych pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci do uczniowskiego grona, składając w obecności Prymasa Polski, katechetów, nauczycieli i rodziców przyrzeczenie pilnie się uczyć i być koleżeńskim.

Wiedza bez miłości prowadzi do egoizmu

Choć sama zdobyta wiedza – mówił do nich w homilii Prymas – nie wystarcza. W dobrym życiu potrzebna jest także miłość. Bo mądrość bez miłości może skończyć się egoizmem, a miłość bez mądrości złudzeniem. Szkoła zaś jest właśnie tym miejsce, w którym, we wspólnocie, uczymy się łączyć jedno z drugim.

– Niech więc ten nowy rok szkolny uczy was mądrości i miłości, a raczej pomoże wam zdobywać mądrość i kształtować odpowiedź miłości – mówił Prymas.

– Człowiek mądry, który łączy w sobie wiedzę i miłość, nie będzie nigdy wytykał innych palcami. Będzie umiał dostrzec, co jest dobre i co złe, i będzie umiał to poprawnie rozróżniać. Będzie też umiał kochać i pomagać drugim, angażować się i przychodzić z pomocą, wspierać innych i razem iść z nimi jedną drogą. Tego właśnie chcemy się nauczyć w szkole. Chcemy nie tylko o tym usłyszeć, ale zobaczyć, że można tak żyć – podkreślił abp Polak.

Przypomniał także zarówno małym, jak i większym, że wszystko zaczyna się od słuchania, ale prowadzi i kończy ostatecznie na miłości, i że w istocie „mądry jest nie ten, kto ma mądrą głowę, ale ten, który ma dobre, kochające, wrażliwe i otwarte dla drugich serce”.