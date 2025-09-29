Międzyreligijny sprzeciw ws. eutanazji. Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wydali wspólne oświadczenie

Przedstawiciele religii podkreślają, że "ludzkie życie jest święte i nienaruszalne we wszystkich swoich fazach". Dlatego "jakakolwiek próba legalizacji eutanazji narusza podstawowe prawa człowieka i sprzeciwia się żydowsko-chrześcijańskiej tradycji, jak również wspólnym wartościom etycznym naszych religii" – czytamy.

"Nie jesteśmy panami życia; jesteśmy stróżami świętego daru, który winien być chroniony, aż do swego naturalnego kresu" – głosi oświadczenie.

Przypomina, że już w przysiędze Hipokratesa z V wieku przed Chrystusem medycyna głosiła poszanowanie życia. Cytuje biblijne przykazanie "Nie zabijaj" (Wj 20,13). Podkreśla, że Tora i Talmud zabraniają jakiejkolwiek formy zabójstwa, zaś Koran zrównuje odebranie życia ze "zniszczeniem całej ludzkości".

Próba legalizacji eutanazji w Chile. Przedstawiciele różnych religii przeciw

Dokument przestrzega, że legalizacja eutanazji miałaby szczególny wpływ na osoby starsze i śmiertelnie chore, które już teraz cierpią z powodu "kultury odrzucenia". Wzmocniłaby też ideę, że ludzie "starzy i terminalnie chorzy są ciężarem" dla społeczeństwa.

Wzywając do odrzucenia eutanazji, przedstawiciele religii apelują o ustawodawstwo w dziedzinie kompleksowej opieki paliatywnej, które zapewniłoby godną opiekę.

Projekt ustawy legalizującej eutanazję jest obecnie dyskutowany w chilijskim parlamencie.

