Kolejne krytyczne stanowisko ws. projektu darmowej antykoncepcji

W informacji przesłanej KAI przedstawiciele organizacji zwracają uwagę, że finansowanie środków nie będących lekami wobec narastającego zadłużenia służby zdrowia i utrudnień w dostępie do leczenia dla chorych pacjentów nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Sprzeciw wobec darmowej antykoncepcji

Publikujemy treść pisma skierowanego do marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołowni:

Opinia Służby Życiu i Rodzinie – Gorzów Wielkopolski w sprawie projektu ustawy dotyczącego wprowadzenia finansowania w kwocie 500 mln złotych na środki antykoncepcyjne dla młodych kobiet z funduszy publicznych.

Korzystając z przysługującego obywatelom i organizacjom społecznym prawa udziału w życiu publicznym (określonego m.in. w art. 4 Konstytucji RP), przedstawiamy nasze stanowisko ws. projektu ustawy (druk sejmowy 244) złożonego przez Klub Parlamentarny Polska 2050 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Z głębokim zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o złożonym projekcie ustawy zakładającym refundację antykoncepcji dla kobiet w wieku 18-25 lat ze środków publicznych.

Antykoncepcja nie jest lekiem ani środkiem medycznym. Jest ona w Polsce łatwo dostępna, a jej stosowanie stanowi prywatną, osobistą decyzję kobiet, które w wieku wskazanym w projekcie ustawy są w większości aktywne zawodowo. Autorzy projektu bezpodstawnie sugerują, że jest to grupa kobiet, dla których z przyczyn ekonomicznych środki antykoncepcyjne są niedostępne. Finansowanie tych środków z pieniędzy wszystkich podatników nie jest zadaniem systemu ochrony zdrowia.

Projekt ten proponuje nieuzasadnione obciążenie finansowe służby zdrowia przy obecnie narastającym jej zadłużeniu oraz budżetu państwa. Nie ma żadnego uzasadnienia dla wprowadzenia dodatkowego obciążenia finansowego w wysokości pół miliarda złotych rocznie na środki nie będące lekami. Te środki powinny być przeznaczone na cele ratujące zdrowie i życie obywateli przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który obecnie jest zadłużony, co powoduje poważne utrudnienia w dostępie do leczenia chorych pacjentów.

W uzasadnieniu projektu nie wskazano, aby był on zgłaszany na skutek oczekiwań społecznych, nie przeprowadzono tez żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie.

Wnosimy o odrzucenie tego projektu ze względu na brak racjonalnego uzasadnienia jego przyjęcia.

W imieniu Służby Życiu i Rodzinie – Gorzów Wielkopolski

Magdalena Bartoszewicz

Agnieszka Wiernicka

Dustin Kalisch

Czytaj też:

Apel Fundacji Proelio przeciwko refundacji antykoncepcji