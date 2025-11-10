Nagrody HOMO DEI "Pro Redemptione"

W tym roku wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach: 1) w uznaniu za długoletnią współpracę z kwartalnikiem Homo Dei otrzymał o. prof. Edmund Kowalski CSsR; 2) dla kapłanów, którzy tworzą nowe i ciekawe formy ewangelizacji młodzieży – otrzymał ks. Teodor Sawielewicz, twórca portalu „Teobańkologia”; 3) w uznaniu za troskę o formację osób duchownych – nagrodę otrzymał ks. Marek Gancarczyk, długoletni redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, a obecnie portalu Opoka.pl; 4) nagroda dla kapłana polskiego pracującego za granicą „pofrunęła” do Danii do bpa Czesława Kozona; 5) a nagrodę za dorobek naukowy i świadectwo życia przyznano ks. prof. dr hab. Krzysztofowi Góźdzowi z KUL.

Ceremonia wręczenia nagród został poprzedzona sympozjum naukowym pt. „Słuchać czy nakazywać? Świętego Alfonsa Traktat o sumieniu”. Konferencje wygłosili ks. prof. Zbigniew Wanat (UMK Toruń), o. prof. Krzysztof Bieliński CSsR (Academia Alfonsiana Rzym), ks. dr hab. Miłosz Holda (UPJPII Kraków), o. dr Antoni Karaś CSsR (ITKM Kraków).

Nagroda wydawnictwa Homo Dei „Pro Redemptione” została ustanowiona w roku 2014. Jej celem jest docenienie i uhonorowanie przede wszystkim kapłanów mających znaczący wkład w troskę o szeroko pojęty rozwój duchowy poprzez różnorodne działania pisarskie i pastoralne oraz współpracę z kwartalnikiem teologiczno-duszpasterskim „Homo Dei”. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: przewodniczący – ks. bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, Dariusz Paszyński CSsR, prowincjał redemptorystów, dr Piotr Koźlak CSsR, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), s. dr Hab Judyta Pudełko (AKW), dr hab. Bogdan Giemza SDS (PWT Wrocław). Dotychczasowymi laureatami nagrody Homo Dei „Pro Redemtione” byli, min.: prof. Jacek Salij OP, ks. prof. Krzysztof Pawlina, prof. Józef Augustyn SJ, ks. prof. Marek Starowiejski, prof. Celestyn Napiórkowski OFMconv., dr hab. Jodan Śliwiński OFMcap., dr Krzysztof Wons SDS, bp Paweł Socha, bp Janusz Mastalski, ks. prof. Edward Staniek, prof. Dariusz Kowalczyk SJ, dr Mieczysław Piotrowski TCh i „Ruch Czystych Serc”, abp Stanisław Gądecki, ks. prof. Piotr Kulbacki (KUL), abp Świtosław Szewczuk, ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Jerzy Szymik.

W imieniu Kapituły Nagrody „Pro Redemptione”

Piotr Koźlak CSsR

dyr. Wydawnictwa Homo Dei