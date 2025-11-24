Prokuratura umorzyła śledztwo ws. ks. Chmielewskiego. "Brak znamion przestępstwa"

Pod koniec sierpnia br. "Gazeta Wyborcza" opublikowała tekst pt. "Zamiast do Jezusa zaprowadził ją do łóżka. Co skrywa znany ksiądz Dominik Chmielewski", w którym opisała intymną relację salezjanina z jedną z uczestniczek jego rekolekcji.

Władze Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjańskiego wydały oświadczenie. Potwierdzono w nim, że przełożeni ks. Chmielewskiego znali sprawę bohaterki publikacji "GW". Zaznaczono, że postępowanie duchownego naruszyło normy moralne oraz zasady życia zakonnego obowiązujące w Zgromadzeniu Salezjańskim. Inspektoria poinformowała również, że ks. Chmielewski "przyznał się do błędu, wyraził skruchę i podjął ustaloną z przełożonymi pokutę".

Jednocześnie władze zgromadzenia zapewniły, że "relacja między bohaterką publikacji a księdzem Dominikiem Chmielewskim została nawiązana w sposób dobrowolny, bez elementów przymusu, zależności czy przewagi. Zgłoszenie nie wykazało istnienia relacji podległości, w tym także w zakresie kierownictwa duchowego, którego ksiądz Chmielewski wobec zgłaszającej się nie podejmował. Tym samym, brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa powszechnego".

Sprawa księdza Chmielewskiego. Jest decyzja prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Słupcy prowadziła śledztwo w kierunku art. 199 Kodeksu karnego, który mówi, że "kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".

W poniedziałek w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Piotr Wrzesiński poinformował, że śledztwo w sprawie ks. Dominika Chmielewskiego zostało umorzone "ze względu na brak znamion przestępstwa". – Strony zostały poinformowane o decyzji prokuratury i mogą wnieść zażalenie. Takie zażalenie do prokuratury jeszcze nie wpłynęło – przekazał.

Ks. Dominik Chmielewski jest założycielem męskiej wspólnoty katolickiej Wojownicy Maryi. W marcu 2023 r. został odwołany z funkcji moderatora wspólnoty. Powierzona została mu misja utworzenia ośrodka rekolekcyjnego w Lądzie.

