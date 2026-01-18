Izrael i chrześcijański syjonizm. Kościoły w Jerozolimie biją na alarm

Przywódcy Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie wydali ostrzeżenie przed zewnętrzną ingerencją, która może zagrozić jedności i przyszłości chrześcijaństwa w Ziemi Świętej, zwracając szczególną uwagę na chrześcijański syjonizm i "aktorów politycznych" powiązanych z Izraelem.

W oświadczeniu wydanym w sobotę patriarchowie i głowy Kościołów w Jerozolimie stwierdzili, że ostatnie działania lokalnych osób propagujących "szkodliwe ideologie, takie jak chrześcijański syjonizm", "wprowadzają opinię publiczną w błąd, sieją zamęt i szkodzą jedności naszej owczarni".

"Pewni aktorzy polityczni w Izraelu i poza nim" zostali oskarżeni o forsowanie programu, który może osłabić obecność chrześcijan nie tylko w Ziemi Świętej, ale także na całym Bliskim Wschodzie.

Palestyńscy chrześcijanie obawiają się, że polityka Izraela – obejmująca konfiskatę ziemi, nielegalne osadnictwo i naciski na majątek kościelny – przyspieszą erozję jednej z najstarszych społeczności chrześcijańskich na świecie.

Chrześcijański syjonizm. "Ingerencja w wewnętrzne życie Kościołów"

Silny nurt tzw. ewangelicznego chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych nadal kształtuje polityczne i finansowe poparcie dla Izraela, co budzi coraz większe zaniepokojenie przywódców Kościoła w Jerozolimie. Wielu chrześcijańskich syjonistów wyznaje również "ewangelię dobrobytu", która głosi, że wsparcie Izraela przynosi korzyści osobiste i finansowe.

Patriarchowie wyrazili głębokie zaniepokojenie faktem, że osoby promujące te idee są "mile widziane na szczeblu oficjalnym, zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym", nazywając takie zaangażowanie ingerencją w wewnętrzne życie Kościołów.

Potępili władze Izraela, które znacznie ograniczyły zezwolenia na pracę dla nauczycieli z Zachodniego Brzegu, zakłócając lekcje i pozbawiając setki uczniów prawa do edukacji. Chodzi o palestyńskie szkoły w całej Jerozolimie, w szczególności chrześcijańskie.

