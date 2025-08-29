Lisicki: Chrześcijański syjonizm to klucz do zrozumienia polityki światowej

Na kanale Ryngraf TV na YouTube ukazała się rozmowa Anny Mandreli z redaktorem naczelnym "Do Rzeczy" Pawłem Lisickim, poświęcona jego najnowszej książce "Mesjasz i Trzecia Świątynia". Publicysta był pytany m.in., jak wielki jest wpływ wiary i ideologii na politykę współczesnego świata.

– My, katolicy, Polacy, Europejczycy, żyjemy w trochę dziwnym świecie. Byliśmy wychowani w przeświadczeniu, że polityka i religia to dwie odrębne sfery. Polityka to jest sfera autonomiczna, podporządkowana interesom, a kwestie religijno-moralne należą do nieco innego świata. W ten sposób Kościół przedstawiał rzeczywistość co najmniej od czasu Soboru Watykańskiego II, ze szczególnym uwzględnieniem "Dignitatis humanae" oraz "Gaudium et spes", gdzie bardzo mocny nacisk był kładziony na to, że i ludzie wierzący, i niewierzący budują wspólną cywilizację, która ma być oparta na bezwzględnej ochronie godności ludzkiej. Kościół ma pełnić wyłącznie rolę doradcy, zaś państwo jest autonomiczne i niezależne, a jego głównym zadaniem ma być obrona wolności religijnej – mówił Lisicki.

Chrześcijański syjonizm. Lisicki: Klucz do zrozumienia współczesnej polityki

– Chrześcijański syjonizm jest żywym zaprzeczeniem tej koncepcji. Mamy do czynienia z bardzo silną grupą w sensie politycznym i ideologicznym, która wywiera bezpośredni wpływ na politykę amerykańską, a co za tym idzie na politykę całego świata, ponieważ Ameryka jest imperium światowym – wskazał redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Anna Mandrela zwróciła uwagę, że w Polsce mało kto zdaje sobie sprawę, jak istotny wpływ na politykę – szczególnie na Bliskim Wschodzie – ma syjonizm, w tym nurt chrześcijańskiego syjonizmu. – Chrześcijański syjonizm jest jednym z kluczy do zrozumienia współczesnej polityki światowej. To zjawisko, które – choć w Polsce prawie nieobecne w debacie publicznej – ma ogromny wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych i pośrednio całego świata – powiedział Paweł Lisicki.

"Mesjasz i Trzecia Świątynia". Nowa książka Pawła Lisickiego

"Mesjasz i Trzecia Świątynia" to książka o chrześcijańskim syjonizmie i jego duchowych owocach, a więc o religii "synów Noego" – zjawisku praktycznie w Polsce nieznanym. Bez jego poznania nie da się jednak zrozumieć ani polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, ani postępującej degradacji tradycyjnego chrześcijaństwa. Idee, szczególnie te teologiczne, które są najważniejszym źródłem ludzkiego działania, mają bowiem swoje polityczne, praktyczne konsekwencje.

Książka opisuje dwie wielkie siły, które zjednoczyły się w walce o jeden cel – odbudowę Trzeciej Świątyni w Jerozolimie. Chociaż Chrystus zapowiedział, że świątynia żydowska raz na zawsze pozostanie zburzona, chrześcijańscy syjoniści i żydowscy mesjaniści chcą pospołu wznieść ją od nowa. Gotowi są realizować swój projekt, nawet jeśli doprowadziłoby to do konfliktu globalnego.

30 sierpnia (sobota) o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie autorskie z Pawłem Lisickim w Lublinie. Będzie ono miało miejsce w LDT NOT Lublin (ul. M.C. Skłodowskiej 3). Zapraszamy!

