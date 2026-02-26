Dr Szpytma laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego
Dr Szpytma laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda wręczył Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2025 dr. Mateuszowi Szpytmie, historykowi, współtwórcy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, wiceprezesowi Instytutu Pamięci Narodowej.

Kapituła Nagrody doceniła inicjatywę stworzenia Muzeum we wsi Markowa na Podkarpaciu, co przyczyniło się do procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów i ustanowienia 24 marca jako Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów.

"Uhonorowano olbrzymią pracę naukową i popularyzatorską Laureata na temat ruchu ludowego i represji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec stronnictw ludowych. Dr Mateusz Szpytma ukazał także inny obraz wsi i rolników polskich w brutalnych czasach wojny. Józef i Wiktoria Ulmowie byli ludźmi, którzy z wyznawanych wartości czerpali odwagę i siłę, ale także inspirację dla własnego rozwoju, pogłębiania wiedzy, aktywności społecznej i rozwijania zainteresowań kulturalnych. Tworzyli formację inteligencji wiejskiej, fenomen nie często dostrzegany przez badaczy ówczesnej sytuacji i zachowań mieszkańców wsi” – czytamy w komunikacie Kapituły.

Po powitaniu przybyłych gości, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak przybliżył postać bp. Romana Andrzejewskiego, pochodzącego z diecezji włocławskiej, który w latach 1988–1996 był przewodniczącym Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Rolników, a do 2001 pełnił funkcję krajowego duszpasterza rolników.

Wręczając nagrodę, przewodniczący KEP zaznaczył, że laureat nagrody "swoim życiem i działalnością potwierdza, że praca i odpowiedzialność za Ojczyznę nie są hasłami, ale zobowiązaniem". Abp Wojda podkreślił, że dr Szpytma "swoją działalnością naukową i publiczną wpisuje się w nurt odpowiedzialności za pamięć". – Konsekwentnie upomina się o prawdę o losy Polaków w XX wieku – wskazał.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że dr Mateusz Szpytma wydobywa historię z zapomnienia. "Dzięki jego pracy kolejne pokolenia uczą się szacunku dla przeszłości” – ocenił. „Ta Nagroda trafia dziś w ręce człowieka, który łączy rzetelność badawczą z wrażliwością na wymiar moralny historii. Bardzo potrzeba nam ludzi, którzy potrafią spokojnie i konsekwentnie służyć prawdzie” – podkreślił abp Wojda. „Dziękujemy za odwagę mówienia prawdy, za poszukiwanie prawdy i publikowanie prawdy" – mówił.

Z kolei dr Szpytma przyznał, że „wieś nadal potrzebuje naszego wsparcia, nadal potrzebuje naszej pomocy; wieś, która daje nam bezpieczeństwo żywnościowe i która jest wsparciem dla całego narodu”. – Po wielekroć było tak, że wieś ratowała Polskę pod wieloma względami, choćby w 1920 roku przed bolszewikami – przyznał.

Wraz z Nagrodą Fundacja „Solidarna Wieś” przyznaje stypendia dla młodych ludzi z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Źródło: KEP
