Jerozolima: Sześciu zakonników na Drodze Krzyżowej eskortowanych przez 200 żołnierzy

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, gdy w kościołach nie jest sprawowana msza święta. Odbywają się za to drogi krzyżowe, a wieczorem Liturgia Męki Pańskiej.

"Dziś, w Wielki Piątek, sześciu zakonników miało możliwość przejścia Drogą Krzyżową pod przewodnictwem kustosza Ziemi Świętej, ojca Francesco Ielpo, pod nadzorem ponad dwustu żołnierzy" – wiadomość tę przekazał ojciec Ibrahim Faltas, dyrektor szkół kustodii i jeden z franciszkanów, którzy wzięli udział w nabożeństwie na ulicach jerozolimskiej starówki.

"To był czas intensywnej i głębokiej modlitwy. Gdy rozważaliśmy Mękę i Śmierć Naszego Pana, nasze myśli nieustannie kierowały się ku ludzkości, zranionej, znieważonej i oburzonej wojną. Szczególnie smutne było przemierzanie cichych i pustych ulicami, które zazwyczaj są zatłoczone i hałaśliwe" – stwierdził o. Faltas.

Zaznaczył, że "tragiczna sytuacja wojenna, która od 28 lutego jeszcze bardziej spustoszyła Bliski Wschód, dotarła również do Świętego Miasta".

Chrześcijanie bez możliwości przeżywania Triduum Paschalnego

Kapłan przypomniał, że "ograniczenia wjazdu i przemieszczania się po Starym Mieście oraz zamknięcie Grobu Pańskiego i Wieczernika w okresie Wielkiego Postu uniemożliwiły sprawowanie liturgii Triduum Paschalnego w obecności wiernych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, praktyka religijna prowadzona przez braci z Kustodii Ziemi Świętej, było zakazane w piątki Wielkiego Postu".

Myślami o. Faltas biegnie ku rzymskiemu Koloseum, gdzie dziś wieczorem papież Leon będzie niósł krzyż podczas Drogi Krzyżowej, do której rozważania przygotował o. Francesco Patton, poprzedni kustosz Ziemi Świętej. "To źródło radości i dumy dla naszej misji, która idzie ścieżką wskazaną przez św. Franciszka, by chronić Miejsca Święte oraz zapewniać wsparcie i pocieszenie tym, którzy tam mieszkają" – podsumował zakonnik.

Żydzi utrudniają kult katolikom. Zakonnik przerywa milczenie

