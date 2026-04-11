Noworodek pozostawiony w oknie życia. Trafił do szpitala

W nocy z piątku na sobotę, z 10 na 11 kwietnia 2026 r. w oknie życia w Kartuzach (woj. pomorskie) pojawiło się dziecko. Zgodnie ze standardowym postępowaniem, kilkudniowy chłopiec trafił do kartuskiego Powiatowego Centrum Zdrowia, na oddział neonatologii – poinformowało Radio Maryja.

"Dzisiaj przed godz. 1:00 w nocy dyżurny kartuskiej komendy otrzymał informację o znalezieniu kilkudniowego noworodka płci męskiej w oknie życia. Na miejsce zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł dziecko do szpitala. Według ustaleń noworodek jest zdrowy, dobrze odżywiony oraz zaopiekowany i bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Osoba, która zostawiła dziecko w specjalnym oknie, nie naraziła niemowlaka na niebezpieczeństwo, w związku z tym rodzic nie jest narażony na odpowiedzialność prawną, jednak policjanci prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie" – podała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach.

Okno życia działa w Kartuzach od 11 lutego 2014 r. Powstało z inicjatywy miejscowego Caritas. Znajduje się w budynku Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo przy ul. Gdańskiej 12. Do tej pory pozostawiono tam dwoje dzieci – chłopczyka i dziewczynkę.

Co to jest okno życia?

Okno życia to specjalnie przygotowane, zabezpieczone miejsce, w którym matka anonimowo może pozostawić swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby – najczęściej są to zakonnice. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

Pierwsze okno życia w Polsce otwarto 19 marca 2006 r. u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39. Oznaczono je herbem Jana Pawła II oraz logo Caritas. Okna życia są prowadzone przez różne instytucje – najczęściej szpitale, zakony oraz domy samotnej matki.

