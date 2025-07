Dwulatek w oknie życia w Katowicach. Dziecko trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę. – Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia. Wszelkie czynności w tej sprawie bada prokuratura Katowice-Zachód. Ze względu na dobro małoletniego mogę udzielić tylko tyle informacji – powiedział tokfm.pl młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Dwulatek w oknie życia w Katowicach

Znalezione w oknie życia dziecko to dwuletni chłopiec. Dziecko nie miało przy sobie aktu urodzenia ani innych dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Zgodnie z procedurami dwulatek trafił do szpitala – został przewieziony do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. – Potwierdzam, mamy takiego pacjenta. Ze względu na dobro dziecka nie mogę jednak udzielić informacji o stanie jego zdrowia – powiedział tokfm.pl Wojciech Gumułka, rzecznik prasowy placówki.

Czym jest okno życia?

Okno życia to specjalnie przygotowane, bezpieczne miejsce, gdzie rodzice mogą anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, jeśli nie są w stanie lub nie chcą się nim opiekować. Okno jest formą ochrony życia dziecka, umożliwiająca jego oddanie w bezpieczne ręce bez konieczności ujawniania tożsamości rodziców. Po tym, jak dziecko trafi do oka życia, trafia ono do szpitala, gdzie przeprowadzane są niezbędne badania, a w razie konieczności udzielana jest pomoc medyczna. Następnie dziecko trafia do ośrodka adopcyjnego. Równolegle uruchamiana jest procedura ustalenia tożsamości. Jeśli działania wyjaśniające policji nie przyniosą efektu, to sąd nadaje imię i nazwisko. Na podstawie decyzji sądu wydawany jest akt urodzenia. Po przejściu drogi adopcyjnej dziecko trafia do rodziny adopcyjnej. Okna życia są przeznaczone zwłaszcza dla noworodków. W ubiegłym roku do okna życia przy ulicy Hożej w Warszawie trafiła 6-letnia dziewczynka.

