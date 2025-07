Noworodek w oknie życia w Kielcach. W ciężkim stanie trafił do szpitala

W poniedziałek (21 lipca) tuż przed godziną 7:00 w kieleckim oknie życia znalezione zostało dziecko. "Siostry Nazaretanki, które opiekują się tym dziełem, natychmiast gdy usłyszały alarm przybiegły do okna. Okazało się, że znajduje się tam maleńki chłopiec, noworodek, tuż po urodzeniu. Zgodnie z procedurą niezwłocznie powiadomiono pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pomocy medycznej przez lekarza zespół ratowniczy zabrał je do szpitala" – przekazała Caritas Diecezji Kieleckiej.

Chłopiec został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, gdzie trafił na Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Stan malucha był poważny. – Noworodek urodził się przedwcześnie i został przyjęty w ciężkim stanie. Był m.in. wychłodzony – poinformowała rzecznik prasowa szpitala Anna Mazur-Kałuża, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Okno życia w Kielcach otwarte zostało 25 marca 2009 r. To czwarte dziecko, które zostało tam pozostawione. Nad oknem umieszczone są słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 3 czerwca 1991 r. na lotnisku w Masłowie: "Każde dziecko jest darem Boga".

Co to jest okno życia?

Okno życia to specjalnie przygotowane, zabezpieczone miejsce, w którym matka anonimowo może pozostawić swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby – najczęściej są to zakonnice. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

Pierwsze okno życia w Polsce otwarto 19 marca 2006 r. u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39, oznaczono je herbem Jana Pawła II oraz logo Caritas.

Okna życia są prowadzone przez różne instytucje – najczęściej szpitale, zakony oraz domy samotnej matki.

