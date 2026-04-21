Kardynał zaniepokojony organizacją mistrzostw świata w swoim kraju

Zaledwie kilka tygodni po śmiertelnej operacji policyjnej przeciwko baronowi narkotykowemu "El Mencho" i późniejszych zamieszkach w stanie Jalisco, z Meksyku napływają kolejne niepokojące wiadomości. Przy piramidach w Teotihuacan, popularnym miejscu turystycznym niedaleko Meksyku, doszło do strzelaniny. Według gazety "El Universal", dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. Motywy nie są jasne. Kilku rannych to zagraniczni turyści.

Uwaga mediów jest ogromna. Wiadomości pojawiają się w nieodpowiednim momencie dla meksykańskiego rządu, ponieważ kraj odwiedza obecnie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Türk. Interesuje się on kwestią, której prezydent Claudia Sheinbaum woli nie poruszać: losem ponad 100 000 osób uznanych w Meksyku za zaginione. Türk z zaniepokojeniem śledzi napiętą sytuację bezpieczeństwa, mając na uwadze organizację piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku, a także USA i Kanadzie.

Kościół zgłasza zastrzeżenia

Zaniepokojenie wyraził również Kościół katolicki. Kardynał Francisco Robles Ortega z Guadalajary wykorzystał ostatnie incydenty jako okazję do fundamentalnego zakwestionowania roli Meksyku jako gospodarza mundialu. Wpływowy duchowny wątpi ponadto w demokratyczną legitymację całego projektu. – Chodzi o fakt, że nikt nas nie pyta, czy zgadzamy się na zaangażowanie naszego kraju w takie wydarzenie, w takich okolicznościach – powiedział kardynał w jednym z wywiadów. Było to jeszcze przed strzelaniną w Teotihuacan.

Jak przekonywał, decyzję o organizacji mistrzostw świata podjęli politycy i urzędnicy, a nie społeczeństwo. Kryteria ekonomiczne odegrały ważniejszą rolę niż aspekty społeczne. Zostały zignorowane prawdziwe problemy, z którymi Meksyk boryka się codziennie. – Decyzja została podjęta, a teraz jest po prostu wdrażana – mówił.

Państwo bezradne

Kard. Robles Ortega wezwał rząd do poważnego potraktowania wniosku Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Zaapelowano do Meksyku o podjęcie działań w celu wyjaśnienia przypadków zaginięć. Wiele ofiar zostało prawdopodobnie porwanych przez kartele narkotykowe. Zdaniem hierarchy, państwo jest w dużej mierze bezradne.

– Jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych odniosła się do tej kwestii, z pewnością miało to na celu również zaoferowanie wsparcia i współpracę w celu znalezienia rozwiązania – stwierdził meksykański kardynał. – Mam nadzieję, że nasz rząd otworzy oczy na rzeczywistość – dodał.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Türk pozostanie w Meksyku do 22 kwietnia. Poza spotkaniem z prezydent Claudią Sheinbaum planowane są spotkania z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i ofiarami naruszeń praw człowieka. Wśród nich znajdą się przedstawiciele rdzennej ludności i krewni osób zaginionych. Biorąc pod uwagę rolę Meksyku jako współgospodarza piłkarskich mistrzostw świata, zaplanowana na środę konferencja prasowa jest z niecierpliwością oczekiwana nie tylko przez meksykańskie media.

13 meczów w Meksyku

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Będzie to pierwszy turniej tej rangi, który zostanie zorganizowany w trzech państwach. Po raz pierwszy również wystąpi aż 48 reprezentacji.

W trzech miastach Meksyku zostanie rozegranych łącznie 13 meczów. Spotkania odbędą się na stołecznym Estadio Azteca, a także w Monterrey i Guadalajarze. Mecz otwarcia Meksyk-RPA rozegrany zostanie w Guadalajarze 11 czerwca.

Czytaj też:

Wzruszający gest syna Jacka Magiery. Tak oddał hołd zmarłemu ojcuCzytaj też:

Poruszające słowa brata Jacka Magiery na antenie. "Serce bije mi dzisiaj bardzo mocno"