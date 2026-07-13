Tradycjonaliści przejmują opactwo. Jego historia ma ponad tysiąc lat

W sobotę 11 lipca oficjalnie zamieszkało tam dwunastu mnichów benedyktyńskich z opactwa św. Marii Magdaleny w Le Barroux, koło Awinionu. Odprawiają oni liturgię trydencką, sprawowaną zgodnie z księgami liturgicznymi z 1962 roku.

Opactwo opustoszało w 2025 roku

Pustelnicy zamieszkiwali tę dolinę w regionie Mauges już około 1010 roku. W średniowieczu Bellefontaine stało się ważnym opactwem, żyjącym według Reguły św. Benedykta. Choć rodziny monastyczne następowały po sobie na przestrzeni wieków – benedyktyni, cystersi, feulianie (benedyktyni ścisłej obserwancji), a następnie trapiści – to zawsze ta sama tradycja duchowa kształtowała tożsamość tego miejsca. W 1305 roku Bertrand de Got, arcybiskup Bordeaux, dowiedział się tam o swoim wyborze na papieża (przyjął imię Klemensa V) i podarował klasztorowi figurę Matki Boskiej, która do dziś znajduje się w kościele opackim.

Po zniszczeniach dokonanych przez rewolucję francuską życie monastyczne odrodziło się w 1816 roku dzięki o. Urbainowi Guilletowi, który założył tam wspólnotę trapistów. W XIX wieku wspólnota ta przeżyła niezwykły rozwój, zakładając kilka klasztorów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i czyniąc Bellefontaine miejscem duchowego odosobnienia, cenionym przez pokolenia wiernych. Jednak stopniowe starzenie się wspólnoty doprowadziło trapistów do ostatecznego opuszczenia tego miejsca w listopadzie 2025 roku.

Mnisi przywiązani do Tradycji zamieszkają w opactwie

Opactwo Sainte-Madeleine du Barroux, założone w 1978 roku przez o. Gérarda Calveta, liczy obecnie około sześćdziesięciu pięciu mnichów i należy do francuskich wspólnot benedyktyńskich, które wciąż cieszą się autentyczną witalnością.

Ta stabilność pozwoliła jej wysłać dwunastu mnichów do Andegawenii, aby założyć nową fundację.

Uroczystej instalacji mnichów w opactwie Bellefontaine przewodniczył bp Emmanuel Delmas, ordynariusz diecezji Angers.

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