Abp Gallagher w Moskwie: Niech Kościół w Rosji będzie budowniczym mostów

Abp Gallagher wyraził wdzięczność za wierność, z jaką pełniona jest posługa duszpasterska, edukacyjna i charytatywna, jak podkreślił – "często w niełatwych warunkach", a także za zaangażowanie w promowanie komunii kościelnej i dialogu z innymi chrześcijanami.

Przedstawiciel Watykanu przekazał całej wspólnocie kapłanów i osób konsekrowanych "serdeczne pozdrowienie od papieża Leona XIV". Przypominając o wspólnym powołaniu do świętości poprzez chrzest, "który Sobór Watykański II z mocą postawił w centrum życia Kościoła", hierarcha wskazał, że poprzez powołanie każdego człowieka wezwanie do świętości znajduje swój wyraz w pełni miłości, "do której wszyscy są powołani".

– Kościół wzrasta i buduje się na autentycznych świadkach – powiedział abp Gallagher, przypominając zgromadzonym, że to właśnie im "powierzona została szczególna odpowiedzialność za to, aby swoim życiem czynić widoczną Ewangelię, którą głoszą". – Tam, gdzie panują komunia i jedność świadectwo staje się wiarygodne i owocne – podkreślił.

Wyzwanie dialogu

Poruszając temat znaczenia zaangażowania duszpasterskiego osób zakonnych i konsekrowanych, abp Gallagher przypomniał wezwanie papieża Franciszka skierowane w Asyżu, aby "iść razem z ludem: czasem z przodu, czasem pośrodku, a czasem z tyłu. Z przodu, aby prowadzić, pośrodku, aby wspierać, z tyłu, aby nikogo nie pozostawić w tyle; ale przede wszystkim iść razem, wzajemnie sobie pomagać, umieć prosić o przebaczenie i przebaczać".

Jak mówił, zaangażowanie Kościoła wyraża się również w budowaniu dróg dialogu z innymi Kościołami i chrześcijańskimi wspólnotami kościelnymi, z innymi religiami, a także z tymi, którzy nie podzielają naszej drogi. Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas Leona XIV oraz wybranego przez niego motta In Illo uno unum, abp Gallagher podkreślił, że dialog powinien odbywać się bez rezygnowania "z własnej tożsamości, lecz z otwarciem się z szacunkiem na prawdę i dary obecne w drugim człowieku".

Budowanie mostów dla pokoju

– Kościół jest powołany do tego, aby być orędownikiem pokoju i budowniczym mostów. Na misję tę sam papież Leon XIV wskazał na początku swojego pontyfikatu, mówiąc o "pokoju rozbrojonym i rozbrajającym, pokornym i wytrwałym". Budowanie mostu oznacza uznanie dystansu dzielącego dwa brzegi – podziału, nienawiści, niezrozumienia – i odrzucenie przekonania, że nie można go pokonać – powiedział abp Gallagher, a następnie poprosił o wstawiennictwo Matkę Bożą, patronkę archidiecezji, "aby pozwoliła nam przyczyniać się do budowania świata, w którym panują miłość, sprawiedliwość i pokój".

Na zakończenie spotkania z duchowieństwem oraz osobami zakonnymi abp Gallagher przewodniczył w moskiewskiej katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uroczystej mszy świętej, w której uczestniczyli katoliccy biskupi Rosji.

Abp Gallagher przekazał zachętę papieża, "aby kontynuować z coraz większym zapałem drogę wiary" wspólnoty katolickiej w Rosji. Następnie powrócił do tematu budowania pokoju. – Tutaj, wraz z wami, podczas tej uroczystej celebracji obecny jest Kościół powszechny: pochodzimy z różnych krajów, kultur i historii, a jesteśmy zgromadzeni tutaj, w sercu Moskwy, jako jedna rodzina zjednoczona tą samą wiarą w Boga – powiedział hierarcha.

Droga dialogu i pokoju

– Żyć Ewangelią oznacza także podążać razem dla dobra wspólnego, obierając główną drogę dialogu i pokoju. Prawdziwy dialog nigdy nie jest kompromisem, który przekreśla własną tożsamość, lecz spotkaniem serc. Ewangelia skłania nas do nieustannego poszukiwania tego, co łączy: nasza współpraca społeczna, służba ubogim, chorym, zagubionym i cierpiącym nie zna granic wyznaniowych. W ten sposób realizuje się również wezwanie Leona XIV, aby stawać się prawdziwymi rzemieślnikami pokoju w codzienności, budując mosty dialogu i wzajemnego zrozumienia, rozbrajając serca i lecząc rany poprzez bliskość, przebaczenie i życzliwość – podkreślił arcybiskup w homilii.

Spotkanie abp. Paula Richarda Gallaghera z biskupami zakończyło się braterską agapą wydaną na jego cześć w pomieszczeniach kurii archidiecezjalnej. Na jej zakończenie hierarcha zachęcił biskupów, aby z wciąż nowym zapałem kontynuowali swoją misję duszpasterską.

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