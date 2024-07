Zbliża się VII Światowy Kongres Rodzin Polonijnych

W dniach 23-25 sierpnia br. odbędzie się kolejny już, siódmy Światowy Kongres Rodzin Polonijnych. Tym razem spotkanie będzie miało miejsce w Brukseli.

Rodzina polonijna – miejscem spotkania i rozwoju

Do stolicy Belgii zaprasza delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. – Będzie czas na konferencje, warsztaty, wspólną modlitwę, spotkania z tymi, którzy zajmują się problematyką rodzinną. Tematem tegorocznego Kongresu będzie rodzina jako miejsce spotkania i rozwoju – mówił polski duchowny w rozmowie z Family News Service.

Delegat KEP podkreślił, że celem kongresów jest "pogłębianie rozumienia chrześcijańskiej wizji rodziny i formowanie ludzi, którzy w swoich środowiskach będą służyć narzeczonym, małżonkom i rodzinom".

Bp Turzyński: Jesteśmy na zakręcie

Każda edycja kongresu to nie tylko prelekcje i referaty. To także świadectwa rodzin, ale również warsztaty z zakresu psychologii rodzin. Jak zauważa bp Turzyński, kongres to próba mierzenia się z wyzwaniami, jakie stoją przed współczesnymi rodzinami. – Wszyscy, którzy bacznie obserwują dzisiejszy świat, zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy na zakręcie, że jest poważny kryzys cywilizacji, wartości, zawirowanie i chaos. I ten kryzys dotyka także rodziny – podkreślał delegat KEP. Zaznaczył, że środowisko polonijne duszpasterstwa rodzin podjęło już wiele inicjatyw, by pomagać rodzinom w tym kryzysie.

Jednym z małżeństw, które w tym roku przedstawią swoją prelekcję są Aneta i Arkadiusz Siemionkowie. Od 20 lat mieszkają w Belgii i prowadzą działania na rzecz rodzin i małżeństw. W rozmowie z Family News Service zachęcali małżonków, by zainwestowali w swoje rodziny i małżeństwa.