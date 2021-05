75 proc. Niemców popiera budowę Nord Stream II

W badaniu przeprowadzonym przez ośrodek Forsa 75 procent pytanych uznało, że Nord Stream 2 powinien zostać zbudowany do końca, także przy sprzeciwie Stanów Zjednoczonych. Odmiennego zdania było zaledwie 17 procent respondentów.

Wyborcy Zielonych popierają NSII

Co ciekawe, większość zwolenników dokończenia budowy znalazła się nawet wśród wyborców partii Zielonych, która najgłośniej krytykuje budowany gazociąg. Za dokończeniem kontrowersyjnej inwestycji opowiedziało się 69 procent pytanych – wskazuje "Deutsche Welle".

Z badania wynika także, że inwestycja jest popularniejsza wśród mieszkańców wschodnich Niemiec, gdzie za jej dokończeniem było aż 87 procent badanych.

Rzecznik rządu komentuje brak sankcji na Nord Stream 2

Potwierdziły się doniesienia amerykańskiego portalu Axios i telewizji CNN, o tym, że prezydent USA Joe Biden nie chce zaostrzać konfliktu z Niemcami o Nord Stream 2 i w związku z tym jego administracja na razie nie nałoży sankcji na spółkę budującą gazociąg oraz jej niemieckiego dyrektora, Matthiasa Warninga. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Anthony Blinken wydał oświadczenie, w którym potwierdza, że sankcje nie zostaną nałożone.

Sprawę Nord Stream 2 skomentował w Radiu Plus rzecznik rządu Piotr Muller.

– To projekt nie tylko rosyjski, ale rosyjsko-niemiecki i raczej to jest ukłon w stronę niemiecką niż rosyjską – ocenił polityk. Jak dodał, "oczywiście to nie jest dobra informacja, jeżeliby sankcje dużo szerzej zostały ograniczone".

– W tej chwili mówimy o jednej firmie, natomiast oczywiście istotnej, dlatego też ta informacja na pewno nie jest pozytywna z punktu widzenia bezpieczeństwa – podkreślał.

