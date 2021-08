KO odzyskuje pozycje wicelidera, dwie partie dużo tracą

To wniosek z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała 1 punktowy spadek poparcia i może obecnie liczyć na 33,6 proc.

Zmiana na podium. KO zostawia partię Hołowni daleko w tyle

W porównaniu do poprzedniego sondażu tej pracowni, nastąpiła zmiana na podium. Drugie miejsce należy bowiem do Koalicji Obywatelskiej, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 27,3 proc. respondentów. Przed powrotem do krajowej polityki Donalda Tuska poparcie dla KO wynosiło zaledwie 13 proc.

Duży spadek odnotowała z kolei Polska 2050. Spadając na trzecie miejsce ugrupowanie Szymona Hołowni uzyskało 11,1 proc., podczas gdy w poprzednim badaniu było to 20,2 proc.

Tuż za podium znalazła się Lewica z wynikiem 9,1 proc. Poparcie dla tej formacji nie zmieniło się w ciągu miesiąca, co może świadczyć, że Koalicja Obywatelska na czele z Tuskiem nie jest dla niej specjalnym zagrożeniem.

Bez zmian pozostaje też sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego, które z 5-procentowym poparciem balansuje na granicy progu wyborczego.

Duży spadek Konfederacji

Badanie IBRIS wykazuje znaczny spadek poparcia dla Konfederacji, która obecnie dzieli losy ludowców. Okazuje się, że z 10-procentowego poparcia przed miesiącem partii tej zostało zaledwie 5 proc.

Niezdecydowanych w sondażu jest 9 proc., a chęć głosowania deklaruje 53,6 proc. ankietowanych.

Badanie IBRIS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone w dniach 31 lipca - 1 sierpnia. Respondenci odpowiadali na pytanie "Na jaką partię zagłosował(a) by pan(i) w wyborach do Sejmu?". Poprzednie badanie tej pracowni, z którym porównywane są wyniki zostało przeprowadzone w dniach 19-20 czerwca.

