Sondaż: Co powinna zrobić opozycja ws. kryzysu na granicy?

Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy. Mur ma kosztować 1,6 mld zł i powstać w ciągu dwóch lat. Rząd chce w ten sposób zatrzymać napływ nielegalnych migrantów, z powodu których wprowadzono stan wyjątkowy w strefie przygranicznej z Białorusią, trwający od początku września.

Przeciwko budowie zapory głosowali w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Ustawę poparli politycy PiS, Konfederacji i PSL-Koalicji Polskiej.

Kryzys na granicy. Polaków zapytano o opozycję

Uczestnikom badania przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" zadano pytanie, czy ich zdaniem opozycja powinna współpracować z rządem w sprawie kryzysu na granicy Polski z Białorusią. Wyniki opublikował w niedzielę portal rp.pl.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało aż 69,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania było zaledwie 8,4 proc. ankietowanych. 21,8 proc. wybrało odpowiedź: "nie mam zdania".

– Częściej za współpracą opozycji z rządem są mężczyźni (71 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (72 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (76 proc.) oraz osoby z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (85 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które uważają, że w tej sprawie opozycja powinna współpracować z rządem – z 56 proc. w grupie do 24 lat, do 75 proc. wśród osób powyżej 50 lat – skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-10 listopada 2021 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

