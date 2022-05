Polityka Niemiec wobec Rosji. Polaków zapytano o postawę Berlina

Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zrealizowała badanie, w którym zapytano, czy sojusz niemiecko-rosyjski w rzeczywistości jest już przeszłością.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym w dniach 6-9 maja 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięło udział 1 067 osób.

Pytanie o politykę Niemiec

Dokładne pytanie zadane respondentom brzmiało: Jaki wpływ według pani/pana będzie miała wojna na Ukrainie na politykę Niemiec wobec Rosji?

Największa grupa badanych – 39 proc. – zgodziła się ze stwierdzeniem, że "Niemcy trochę zmienią swoją polityką, ale nadal będą w jakimś stopniu wspierać Rosję gospodarczo oraz politycznie". 27 proc. ankietowanych uważa, iż "nic się zasadniczo nie zmieni i Niemcy nadal będą wspierać Rosję gospodarczo oraz politycznie". Natomiast zdaniem 11 proc. badanych "Niemcy trwale zmienią swoją politykę wobec Rosji i całkowicie przestaną wspierać Rosję gospodarczo oraz politycznie". Ponadto, aż 23 proc. respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi w tej sprawie.

Szef MSZ Ukrainy w Berlinie

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał Niemcy do objęcia przewodnictwa w procesie prowadzącym do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Podczas wizyty w Berlinie szef ukraińskiej dyplomacji zaangażował się m.in. w rozmowy z ministrami spraw zagranicznych grupy G7 i powiedział, że "z zadowoleniem przyjęli oni pomysł" tzw. zamrożenia rosyjskich aktywów i przekazania środków na pomoc Ukrainie.

