Badanie: Coraz więcej Polaków regularnie korzysta z internetu

Obecnie regularne korzystanie z internetu deklaruje ponad trzy czwarte dorosłych badanych (77 proc.). To o 4 pkt proc. więcej niż przed rokiem – wynika z sondażu, którego wyniki poznaliśmy w czwartek, 9 czerwca.

W ciągu ostatnich dwóch lat, na które przypadła pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2), odsetek internatów w naszym kraju wzrósł o 9 pkt proc.

Sfera online

Obecnie sfera online jest silnie związana z wiekiem. Korzystanie z internetu jest powszechne wśród osób poniżej 35. roku życia, a także dość powszechne wśród badanych mających od 35 do 44 lat. Do grona internautów zalicza się również ogromna większość respondentów mających od 45 do 54 lat i dwie trzecie osób w wieku 55-64 lata. Wśród osób starszych użytkownicy internetu stanowią mniejszość – dwie piąte wśród mających od 65 do 74 lat i około jednej piątej wśród najstarszych. W porównaniu do poprzedniego pomiaru firmy CBOS sprzed roku największy wzrost odsetka będących online nastąpił w grupach: 45-54 lata (o 10 pkt proc.) oraz 75+ lat (o 9 pkt proc.).

Badanie zatytułowane "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru numerów PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem firmy CBOS (CATI) albo samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Sondaż zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1 087 osób. Centrum Badania Opinii Społecznej realizuje badania statutowe od maja 2020 roku.

