Rośnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy

Wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Research Partner opisuje portal tvp.info.

I tak największym poparciem cieszy się Zjednoczona Prawica, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 36,7 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 1,5 pkt. proc. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, dla której poparcie pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 25,6 proc. Dalej jest Lewica, która notuje 8,2 proc.

Kolejna w zestawieniu jest Polsk 2050 Szymona Hołowni. Poparcie dla tej formacji deklaruje 7,9 proc. respondentów. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Konfederacja (5,7 proc.). Poza Sejmem znalazłby się PSL (3,8 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9–12 września 2022 roku przez Research Partner z wykorzystaniem Panelu Badawczego ARIADNA na ogólnopolskiej próbie 1077 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Opozycja pójdzie do wyborów razem czy osobno?

W tym tygodniu odbyło się spotkanie liderów opozycji zorganizowane z inicjatywy byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Wydarzenie w 25-lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego zatytułowano "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – rola Polski".

– Jeśli opozycja pójdzie do wyborów w dwóch blokach, to ma większe szanse wybory wygrać – uważa Władysław Teofil Bartoszewski, który w czwartek był gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1. – Jeden blok centro-lewicowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy PO skręciła ostatnio bardzo ostro w lewo, gdy mówi o czterodniowym tygodniu pracy, aborcji bez ograniczeń do 12. tygodnia, 20-procentowej podwyżce dla wszystkich pracowników budżetówki i jej postulaty są akceptowalne dla Nowej Lewicy. Drugi – centro-prawicowy, gdzie naturalnym połączeniem byłaby Koalicja Polska i Polska 2050 Szymona Hołowni, bo w wielu punktach się zgadzamy – mówił.

Zdaniem Bartoszewskiego, "na razie nie ma mowy o tworzeniu żadnych list. Jest na to zbyt wcześnie. Trwają dyskusje programowe o: obronności, wymiarze sprawiedliwości". – Pytaniem jest, czy jedna lista zyskałaby poparcie wyborców. Próbowaliśmy w maju 2019 roku w wyborach europejskich i skończyło się tym, że PiS wygrał 7 pkt proc. – stwierdził poseł PSL.

