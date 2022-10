CAS: Zainteresowanie Polaków zakupem energii z atomu wzrosło ponad dwukrotnie

Zakup takiej energii rozważyłoby 22 proc. badanych, podczas gdy w czerwcu 2020 roku ten wskaźnik wynosił 10 proc., jak pokazują badania przeprowadzone we wrześniu tego roku przez Centrum im. A. Smitha, na które w poniedziałek, 17 października powołało się ISBnews.pl.

Zmiana postrzegania energii atomowej

– Rosyjska wojna na Ukrainie i zagrożenia energetyczne zmieniły znacząco postrzeganie energii atomowej. Mamy świadomość, że atom jest sposobem na znaczące zwiększenie niezależności energetycznej i to znacznie zwiększyło poparcie dla niego. Jest to doskonały moment na wiarygodną aktywizację działań związanych z polską elektrownią atomową. Zadziwiającym jest fakt, że polski rząd nie podejmuje znaczących kroków w kierunku rozwoju energii z fotowoltaiki i wiatraków, co jest bardzo oczekiwanym kierunkiem i źródłem energii, którego życzyłoby sobie aż 61 proc. Polaków. Badanie pokazało, że energia z utylizacji i spalania odpadów nie jest znaną i dobrze kojarzoną formą pozyskania energii. Jest to duży obszar do edukacji społecznej – powiedziała ekspert Centrum im. Adama Smitha Anna Gołębicka.

W porównaniu do poprzedniego badania liczba osób, które w wariancie, w którym mogłyby wybierać energię elektryczną z dowolnego źródła, to wybrałyby energię pochodzącą z fotowoltaiki i wiatraków, spadła o 6 pkt. proc. do 55 proc. Jednocześnie o 4 pkt. proc. do 9 proc. wzrosła liczba osób, które wybrałyby energię z węgla kamiennego. Zainteresowanie energią ze spalania i utylizacji odpadów spadło o 1 pkt proc. do 12 proc., a energią z innych odnawialnych źródeł spadło o 9 pkt. proc. do 2 proc. Porównanie dotyczy dwóch okresów, to jest 14-17 sierpnia 2020 roku oraz 9-12 września 2022 roku.

Inflacja i rosnące ceny w Polsce

– Równorzędną do inflacji sprawą, która jest nieustająco już obecna w życiu obywateli Polski, jest energia z jej rosnącymi cenami, przewidywalnością oraz dostępnością, dlatego też spada akceptacja dla energii pochodzącej z fotowoltaiki i wiatraków, a znacząco wzrasta dla pochodzącej z atomu – skomentował prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

Badanie przeprowadzono dla Centrum Adama Smitha na panelu Ariadna we wrześniu 2022 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa to 1 092 osób w wieku od 18 lat wzwyż, gdzie kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda wykonania sondażu: CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej).

