GUS: Ponad połowa klientów urzędów korzysta z usług przez internet

Najpopularniejsze zdalne usługi urzędowe to: pobieranie formularzy, wyszukiwanie informacji, wysyłanie deklaracji podatkowych –przekazała w poniedziałek PAP MediaRoom.

Internetowa administracja publiczna

Z administracją publiczną poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną kontaktowało się w 2022 roku 55,4 proc. osób w wieku 16-74 – wynika z opracowania GUS pt. "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku". Jak pokazują raporty z lat ubiegłych, liczba obywateli korzystających z e-usług w urzędach systematycznie rośnie. Wpływ na to ma między innymi rozwój e-administracji, jaki dokonuje się dzięki zaangażowaniu środków unijnych.

W 2022 roku najwięcej osób korzystało ze stron internetowych lub aplikacji mobilnych jednostek administracji publicznej, by wyszukać tam potrzebne im informacje (29,3 proc.); pobrać lub wydrukować formularze urzędowe (29,1 proc.); wysłać wypełnione deklaracje podatkowe (28,9 proc.); uzyskać dostęp do informacji osobistych przechowywanych przez jednostki administracji publicznej (25,4 proc.) oraz odebrać urzędową korespondencję (23,2 proc.).

Klienci urzędów przez internet składali też wnioski o świadczenia lub uprawnienia (15,9 proc.); dokonywali rezerwacji lub umawiali wizytę (13,2 proc.); korzystali z publicznych baz danych lub rejestrów (8,1 proc.) oraz składali wnioski o urzędowe dokumenty lub akty (6,1 proc.).

Co więcej, częściej możliwości e-administracji wykorzystują mieszkańcy miast niż wsi. W miastach urzędy zdalnie odwiedza 60,3 proc. użytkowników, a na wsi – 48,1 proc. – pokazuje sondaż.

Dostęp do sieci w Polsce

W samym dostępie do internetu w Polsce zróżnicowanie między wsią a miastem nie jest aż tak widoczne – informuje PAP MediaRoom. W skali kraju – według GUS – dostęp do internetu ma 93,3 proc. gospodarstw domowych (o 0,9 pkt. proc. więcej niż w roku 2021). Łącza stacjonarne szerokopasmowe posiada 69,5 proc. gospodarstw domowych, a 70,6 proc. ma dostęp do internetu mobilnego szerokopasmowego.

Internet jest dostępny w prawie wszystkich gospodarstwach domowych, w których są dzieci (99,9 proc.).

