Znamy wyniki najnowszego sondażu. PiS powiększa przewagę nad KO

Z najnowszego sondażu Research Partner wynika, że do Sejmu dostałyby się PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica. Formacja Jarosława Kaczyńskiego wyprzedza partię Donalda Tuska o prawie 10 pkt. proc.

PiS wygrywa, ale nie rządzi

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica z poparciem 36,2 proc. – czytamy na portalu naTemat.pl. W poprzednim sondażu partia Kaczyńskiego miała 34,7 proc.

Na drugim miejscu uplasowała się tradycyjnie Koalicja Obywatelska, którą popiera 27,7 proc. ankietowanych (minimalny spadek poparcia o 0,2 pkt.proc).

Na podium znalazła się jeszcze Trzecia Droga. Na sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałoby zagłosować 10,5 proc. badanych (wzrost o 1,2 pkt. proc.)

Tuż za podium jest natomiast Konfederacja. Sojusz Nowej Nadziei i narodowców może liczyć na 10,4 proc. To kolejny sondaż, który potwierdza mocną pozycję Konfederacji, bez której udziału najprawdopodobniej nie będzie możliwe stworzenie większości sejmowej.

Na Lewicę zagłosowałoby natomiast 8,2 proc. respondentów.

Jak wyglądałby podział mandatów?

Portal przekonuje, że takie wynika oznaczają, iż PiS może liczyć na 202 mandaty, podczas gdy druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska na 138, a Trzecia Droga – 47. Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 44 posłów, podczas gdy Lewica może liczyć na 28 mandatów.

"Ugrupowanie Kaczyńskiego przekroczyło tutaj granicę 200 mandatów, dzięki czemu nieco obniża się dystans dzielący je od większości Sejmowej. PiS musiałoby przejąć 29 posłów Konfederacji – lub też nawiązać z ugrupowaniem oficjalną koalicję, co przełożyłoby się na stabilną większość. Z kolei zjednoczona opozycja do osiągnięcia większości również potrzebowałaby Konfederacji – w jej przypadku byłoby to co najmniej 18 posłów" – czytamy na portalu natemat.pl.

