Znamy wyniki najnowszego sondażu. "PiS ma powody do świętowania"

"Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos" – zapytali respondentów ankieterzy Instytutu Badań Pollster w najnowszym sondażu na zlecenie "Super Expressu". Z badań wynika, że wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z ok 6 pkt. proc. przewagi nad drugą Koalicją Obywatelską. Łącznie do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

Najnowszy sondaż

Wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica (PiS, Suwerenna Polska, Partia Republikańska) z wynikiem na poziomie 36,76 proc. (wzrost poparcia o 1,17 pkt. proc.) Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni), która może liczyć na 30,44 proc. poparcia (wzrost o 0,09 pkt. proc.).

Ostatnia na podium jest natomiast Trzecia Droga, która może liczyć na 9,81 proc. poparcia (to o 0,9 proc. mniej niż w ostatnim badaniu). Niewiele mniejszym poparciem cieszy się Lewica (sojusz SLD, Wiosny i Razem), który notuje wzrost poparcie o 0,83 pkt. proc., co daje łącznie 9,72 proc.

Na końcu stawki plasuje się natomiast Konfederacja, która notuje kolejny spadek poparcia (tym razem aż o 1,73 pkt. proc.) i może liczyć na 8,67 proc.

Rośnie poparcie dla PiS

– Taktyka wyborcza PiS okazała się skuteczna. I co zaskakujące, poparcie dla PiS rośnie pomimo afery wizowej, czyli elektorat ugrupowania jest uodporniony na kwestie dotyczące migrantów – komentuje w rozmowie z gazetą politolog prof. Kazimierz Kik.

"Najnowszy sondaż wyborczy nie pozostawia złudzeń. PiS ma powody do świętowania" – komentuje wyniki sondażu "Super Express".

Jesienne wybory

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie ugrupowania polityczne przekonują, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r.

"Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu" – stanowi Konstytucja RP w art. 98, par. 2.

