Poparcie dla AfD maleje. Najnowszy sondaż w Niemczech

Według sondażu przeprowadzanego przez Instytut Insa dla "Bild am Sonntag" Alternatywa dla Niemiec otrzymałaby 19 proc. głosów w wyborach do Bundestagu. To najniższy wynik od czerwca 2023 r.

Jednocześnie to prawie dwukrotnie więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2021 r. Wówczas na AfD zagłosowało ponad 10 proc. wyborców.

Nowy sondaż w Niemczech

CDU i CSU cieszą się poparciem na poziomie 31 proc. SPD popiera obecnie 14 proc. wyborców, Zielonych – 13 proc, a FDP – 4 proc. (nie weszłaby do parlamentu). Co ciekawe, niedawno utworzona partia Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) zanotowała 8 proc. poparcia. Z kolei Lewica nie weszłaby do Bundestagu (3 proc.), podobnie jak Wolni Wyborcy.

Zdecydowana większość (62 proc.) respondentów uważa, że przyłączenie się liberalnej FDP do koalicji rządowej z SPD i Zielonymi było błędem. 24 proc. uczestników badania jest przeciwnego zdania. Natomiast wśród zwolenników obecnego rządu 42 proc. ankietowanych twierdzi, że zaangażowanie FDP było błędem.

W sondażu Instytutu Insa uczestniczyły 1203 osoby. Badanie przeprowadzono w dniach 12-16 lutego 2024 r. Wyniki udostępnił portal Deutsche Welle.

Niemcy. Kościół wspiera protesty

Na początku lutego tysiące osób w niemieckich miastach wzięło udział w demonstracjach skierowanych przeciw "prawicowemu ekstremizmowi". W stolicy Niemiec w protestach uczestniczyło ponad 150 tys. osób.

Zgromadzenia mają związek z doniesieniami portalu Correctiv, który ujawnił, że 25 listopada 2023 r. w spotkaniu radykalnej prawicy w Poczdamie byli obecni także politycy Alternatywa dla Niemiec, pojedynczy członkowie CDU i Unii Wartości. Tematem rozmów miała być sprawa tzw. reemigracji, czyli odsyłania imigrantów z kraju, pod przymusem.

Wśród wspierających demonstracje w Niemczech, oprócz dużych organizacji, takich jak związki zawodowe, Amnesty International, organizacje pomagające uchodźcom, znalazł się niemiecki Caritas oraz Kościół ewangelicki.

