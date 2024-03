Dwóch polityków na czele rankingu zaufania. Duża strata Hołowni

Jak podaje Centrum Badania Opinii Społecznej, zaufanie do Andrzeja Dudy i Szymona Hołowni zadeklarowało w marcu po 50 proc. ankietowanych. Prezydentowi nie ufa 39 proc. respondentów, a marszałkowi Sejmu – 34 proc.

Ranking zaufania CBOS. Hołownia dużo stracił

O ile Duda może mieć powody do zadowolenia, bo zaufanie do niego wzrosło o 6 punktów proc. i w takim samym stopniu ubyło ankietowanych, którzy mu nie ufają (spadek o 6 pkt proc.), to Hołownia stracił aż 11 pkt. proc., a odsetek deklarujących w stosunku do niego nieufność wzrósł o 8 pkt proc.

Podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z PO, któremu ufa obecnie 46 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.), natomiast nie ufa 36 proc. (wzrost. o 2 pkt proc.).

Tuż za Trzaskowskim uplasował się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufanie 45 proc. badanych (spadek o 6 punktów proc.). Ministrowi obrony i liderowi PSL nie ufa 27 proc. pytanych (wzrost o 4 pkt proc.).



Piąte miejsce zajmuje premier Donald Tusk, któremu ufa 44 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). Szefowi rządu nie ufa 43 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe).



Na kolejnych miejscach znaleźli się: szef MSZ Radosław Sikorski (38 proc. respondentów mu ufa, 33 proc. nie ufa), wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji (37 proc. respondentów mu ufa, 33 proc. nie ufa) oraz były premier Mateusz Morawiecki (36 proc. respondentów mu ufa a 52 proc. nie ufa).



Którym politykom Polacy nie ufają najbardziej?

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajmuje Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS nie ufa 57 proc. badanych (o 3 pkt. proc. mniej niż w lutym, ufa mu 31 proc. – bez zmian).

Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest Mateusz Morawiecki. Byłemu premierowi nie ufa 52 proc. pytanych (spadek o 3 pkt. proc.).

Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu nie ufa 43 proc. ankietowanych.

Kogo nie znamy?

Najmniejszą rozpoznawalność ma Czesław Siekierski. Ministra rolnictwa nie zna 56 proc. Polaków, ufa mu 15 proc. i tyle samo nie ufa.

Kolejny najmniej rozpoznawalny to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej nie kojarzy 54 proc. pytanych. Zaufanie do niej deklaruje 24 proc., natomiast brak zaufania – 10 proc.



Trzeci pod względem nierozpoznawalności jest Krzysztof Gawkowski. Ministra cyfryzacji nie zna 51 proc. ankietowanych, ufa ma 21 proc. natomiast nie ufa 15 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 7-17 marca br. na próbie liczącej 1089 pełnoletnich osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI). Uczestnicy badania zostali wylosowani z rejestru PESEL.

